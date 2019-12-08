المنتخب البحريني يهزم السعودية ويتوج بلقب ”خليجي 24“ لأول مرة في تاريخه (فيديو)

تُوّج المنتخب البحريني بلقب بطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ بعد فوزه على نظيره السعودي، بهدف دون ردٍ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأحد، على ملعب ”عبدالله بن خليفة“ في العاصمة القطرية ”الدوحة“.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

وانتظرت البحرين 49 عامًا لتنضم إلى قائمة الفائزين بلقب البطولة الإقليمية صاحبة الشعبية الكبيرة، بعد أن احتلت المركز الثاني 4 مرات جميعها قبل تحول البطولة لنظام المجموعتين في 2004.

وستستمر معاناة السعودية مع البطولة بعدما خسرت في النهائي للمرة الرابعة في آخر6 نسخ، بينما تحقق لقبها الثالث والأخير في مطلع العام 2004.

ودخل المنتخب السعودي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، واعتمد لاعبوه في بناء هجماتهم على تحركات سالم الدوسري الذي كان مصدر الخطورة الحقيقية في صفوف الفريق.

وجاءت الدقيقة 12 لتشهد معها ضربة جزاء للمنتخب السعودي، نفذها سلمان الفرج إلا أنه أضاعها بغرابة إلى خارج المرمى.

بعدها أحكم لاعبو البحرين سيطرتهم على مجريات اللقاء وبادلوا المنافس الهجمات، وتألق الحارس السعودي فواز القرني بتصديه لأكثر من هجمة بحرينية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وإن كان الحذر مسيطرًا على أداء الفريقين، حيث جاءت أولى الفرص الخطيرة للمنتخب السعودي في الدقيقة 54 عندما تلقى سلطان الغنام كرة عرضية انقض عليها برأسه إلى خارج المرمى.

وتلاها في الدقيقة 64 فرصة ضائعة للسعودية إثر تسديدة ضعيفة لسالم الدوسري وجدت طريقها لخارج المرمى.

وفي ظل الضغط الهجومي من جانب السعودية، جاء هدف التقدم للبحرين في الدقيقة 69 عبر محمد سعد الرميحي.

بعدها فشلت المحاولات السعودية في إدراك التعادل، ليدخل المنتخب البحريني التاريخ من أوسع الأبواب.