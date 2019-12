المنتخب البحريني يهزم السعودية ويتوج بلقب ”خليجي 24“ لأول مرة في تاريخه (فيديو)

View this post on Instagram

في حضور الأمير تميم.. البحرين بطلًا لخليجي 24 لأول مرة في تاريخه على حساب السعودية . #إرم_نيوز #خليجي24 #السعودية #البحرين #الدوحة #قطر #البحرين_السعوديه #البحرين_بطل_الخليج #السعوديه_البحرين_نهايي_خليجي٢٤ #خليجي_24 #رياضة #اخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia #bahrain