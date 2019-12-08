التشكيلة المتوقعة لمباراة السعودية والبحرين اليوم في نهائي كأس الخليج

يستضيف ملعب ”عبدالله بن خليفة“ بالعاصمة القطرية ”الدوحة“ اليوم الأحد، المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ التي تجمع بين منتخبي البحرين والسعودية.

ستكون المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24) بين منتخبي السعودية والبحرين هي أول نهائي يجمع بين المنتخبين على مدار تاريخ بطولات كأس الخليج.

ودخل المنتخب البحريني التاريخ من أوسع الأبواب بتأهله إلى نهائي ”خليجي 24“ للمرة الأولى في تاريخه، لذا فإن طموحاته هي التتويج باللقب لأول مرة.

أما المنتخب السعودي فقد سبق له التأهل إلى نهائي كأس الخليج أربع مرات من قبل، لتكون تلك المرة هي الخامسة، حيث تمكن ”الأخضر“ من التتويج باللقب ثلاث مرات أعوام 1994 و2002 و2003.

ولم يسبق للمنتخبين السعودي والبحريني أن لعبا مع بعضهما في نهائي البطولة الخليجية من قبل.

وانتزع المنتخب البحريني بطاقة التأهل إلى النهائي عقب فوزه على العراق بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بينما جاء تأهل المنتخب السعودي إلى النهائي الخليجي بعدما اجتاز قطر المستضيفة بهدف دون رد.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين:

المنتخب السعودي

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: ياسر الشهراني – زياد الصحفي – محمد الخبراني – سعود عبد الحميد

الوسط: سلمان الفرج – محمد كنو – عبد الله عطيف

الهجوم: سالم الدوسري – عبد الله الحمدان – هتان باهبري

المنتخب البحريني

حراسة المرمى: سيد علوي

الدفاع: راشد الحوطي – أحمد نبيل – سيد باقر – سيد عيسى

الوسط: جاسم الشيخ – علي حرم- مهدي الحميدان – كميل الأسود – علي مدن

الهجوم: محمد الرميحي