عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: سحر ميسي وانتقام جوشوا وتوهج مانشستر يونايتد

شكل نزال الدرعية في الملاكمة والذي شهد استعادة البريطاني أنتوني جوشوا للقبه العالمي وفوز ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بنهائي كأس الخليج الذي سيجمع المنتخبين السعودي والبحريني وفوز مانشستر يونايتد في الديربي على مانشستر سيتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني واستمرارهما في الصدارة مع تفوق برشلونة بفارق الأهداف قبل 10 أيام من المواجهة المنتظرة بينهما في الكامب نو وكتبت: ”أي كلاسيكو ينتظرنا؟“.

كما تحدثت عن نزال الدرعية في السعودية وكتبت: ”جوشوا يستعيد الحزام في نزال القرن“.

الصحيفة تحدثت عن أزمة أهداف في أتلتيكو مدريد وكتبت: ”50 تسديدة دون هدف و50 سبب للتعاقد مع مهاجم جديد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتسجيله هاتريك لبرشلونة خلال الفوز على ريال مايوركا وكتبت: ”ميسي لا يتقاعد أبدا“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على إسبانيول برشلونة وكتبت: ”بنزيما والحكم يغرقان إسبانيول“.

الصحيفة تحدثت عن خسارة مانشستر سيتي للديربي أمام مانشستر يونايتد وكتبت: ”غوارديولا يقول وداعًا للقب الدوري الإنجليزي الممتاز“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لبرشلونة على ريال مايوركا 5-2 وهاتريك لميسي وكتبت: ”برشلونة الذهبي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على إسبانيول برشلونة 2-0 وكتبت: ”البيرنابيو لا يسامح“.

كما تحدثت عن ديربي مانشستر والذي انتهى لصالح مانشستر يونايتد وكتبت: ”ديربي مانشستر يترك السيتي على بعد 14 نقطة من المتصدر“.

الصحيفة اهتمت بنزال الدرعية العالمي للملاكمة وكتبت: ”جوشوا يستعيد أحزمته من الأوزان الثقيلة“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام إسبانيول برشلونة بهدفين للفرنسيين فاران وبنزيما وكتبت: ”بالفرنسية ”

كما اهتمت بفوز برشلونة على ريال مايوركا 5-2 وكتبت: ”ميسي يحتفل بالكرة الذهبية بتسجيل هاتريك“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد الذي يعاني هجوميا وكتبت: ”أسوأ هجوم لأتلتيكو مدريد في التاريخ“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك مارسيليا وبوردو ليلة الأحد وكتبت: ”حمى ليلة الأحد“.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان المتصدر على مونبيليه بفضل تألق ثلاثي هجومي وكتبت: ”الثلاثي الساحر“.

الصحيفة اهتمت بنزال الدرعية السعودي بين البريطاني جوشوا والمكسيكي رويز وكتبت: ”جوشوا يحصل على ثأره الخاص“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نزال الدرعية للملاكمة بين البريطاني أنتوني جوشوا والمكسيكي رويز وكتبت: ”جوشوا يتقدم وسط حضور جماهيري غفير في ليلة لا تنسى“.

كما اهتمت بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سليمان للنزال التاريخي والذي أطلق عليه نزال القرن.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على سباق مونديال الفورمولا 2 في أبو ظبي وتتويج القمزي بطلاً وكتبت: ”أبو ظبي 35 فصلاً جديدًا من الإنجازات“.

كما تحدثت عن نهائي خليجي 24 بين السعودية والبحرين وكتبت: ”الأخضر والأحمر سباق مثير على لقب خليجي 24“.

الصحيفة اهتمت باللجنة المؤقتة الجديدة لاتحاد الكرة الإماراتي وكتبت: ”6 ملفات شائكة تنتظر اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة“.