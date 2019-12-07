وليد الفراج ينتقد دعم السعوديين للبحرين ضد ”الأخضر“ قبل نهائي ”خليجي 24“ (فيديو)

انتقد الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر برنامجه ”الدوري مع وليد“ على قناة SBCدعم بعض السعوديين للمنتخب البحريني وتمنياتهم له بالفوز على ”الأخضر“ في نهائي كأس الخليج (خليجي 24) يوم الأحد في الدوحة.

وتلتقي السعودية مع البحرين، غدًا الأحد، في النهائي على استاد عبدالله بن خليفة وسيدخل ”الأخضر“ المباراة وهو المرشح الأقوى لنيل لقبه الرابع في البطولة والأول منذ التتويج في خليجي 16 في مطلع عام 2004.

ولم يسبق للمنتخب السعودي الفوز باللقب منذ التحول لنظام المجموعتين اعتبارًا من خليجي 17 في نهاية 2004، وبلغ النهائي ثلاث مرات في 2009 و2010 و2014 لكنه خسر أمام عُمان والكويت وقطر على الترتيب.

وفي ظل العلاقات الأخوية بين الشعبين السعودي والبحريني طالب البعض بفوز المنتخب البحريني باللقب على حساب السعودية وهو ما انتقده الفراج في برنامجه، قائلًا: ”طالب البعض بفوز البحرين لكن نحن نريد الفوز. نحب الشعب البحريني لكنا نحب أنفسنا أكثر“.

وأضاف الإعلامي السعودي: ”نريد أن نرى اللاعبين يحملون الكأس ويلفون أرجاء الملعب. نريد أن نفرح. نحب البحرين لكننا نبغى نفوز“.

وأكمل صعود البحرين، التي لم يسبق لها إحراز اللقب الخليجي، إلى النهائي تحول مثير في حظوظها بالبطولة بعد أن كانت على مشارف الخروج من الدور الأول قبل أن تسجل هدفًا في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ضد الكويت في ختام الدور الأول أرسلها إلى الدور قبل النهائي.

وقال علي البوعينين، نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم: ”المنتخب البحريني لعب في البطولة حسب إمكاناته وتعامل مع المنافسين بواقعية في ظل ظروف ضغط المباريات ونجح في الوصول إلى النهائي ويطمح في إحراز اللقب“.

وأضاف: ”اللاعبون أبلوا بلاء حسنًا ونفذوا كل ما هو مطلوب منهم وتعاملوا بواقعية واجتهاد ليتحقق لهم ما أرادوا حتى الآن“.

ستخوض البحرين المباراة النهائية لأول مرة في تاريخها، رغم حصولها على المركز الثاني أربع مرات لكن قبل التحول لنظام المجموعتين في 2004.