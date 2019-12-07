الأمير محمد بن سلمان يحضر نزال الدرعية بين آندي روي وأنطوني جوشوا (فيديو)

شاهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جانبًا من نزال الدرعية التاريخي مساء اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشره بندر الجلعود، متابعة ولي العهد للحدث الأهم على مستوى العالم.

ازدانت الدرعية بحضور ملهم الشباب وأميرهم، سيدي #محمد_بن_سلمان، عراب نهضتنا وقائد تنميتنا .. حضور داعم لشباب الوطن ورياضته، وتعزيز لحماستهم ودعماً لها.. حفظك الله ورعاك وسدد خطاك#محمد_بن_سلمان_في_الدرعيه pic.twitter.com/N3TUiV4fi3 — حسين الشريف (@al_sharef4) December 7, 2019

يشار إلى أن ميدان الدرعية احتضن، الليلة، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تم تشييد ميدان الدرعية خصيصًا لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.

والله للتاريخ

نزال الوزن الثقيل يكون خارج لاس فيجاس

ويأتي للسعوديه ولك ان تتخيل الشهر الماضي تايسون فيوري كان في المملكه واليوم انتوني جوشوا https://t.co/AwSUrKxY5y — أحمد صالحAhmed Saleh (@iAHMEDsalih) December 7, 2019

ووصل الآلاف من جماهير البطلين من أكثر من 60 دولة في العالم إلى المملكة باستخراج تأشيرات السياحة، التي سهّلت لهم القدوم ومتابعة الحدث من جوار الحلبة بعد التسهيلات التي وضعتها القيادة السعودية للسياح الأجانب، وتتيح لهم الحصول على تأشيرة دخول المملكة.

وكان الملاكمان البريطاني جوشوا والمكسيكي وريز قد وصلا الأسبوع الماضي إلى المملكة استعدادًا للمواجهة الثأرية بينهما، والتي ستجمعهما في مدينة الدرعية التاريخية، التي تعد أول عاصمة للسعودية ومهدًا لبداية توسع البلاد، وهي التي تستضيف الآن عشرات الفنانين العالميين لإحياء ليالٍ صاخبة بالفن والرياضة والثقافة في موسمها الأشهر «موسم الدرعية».

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ«اشتباك الكثبان»، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو (حزيران) الماضي بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة، وسط حلبة تتسع لأكثر من 15 ألف متفرج في ميدان الدرعية.