 الأمير محمد بن سلمان يحضر نزال الدرعية بين آندي روي وأنطوني جوشوا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأمير محمد بن سلمان يحضر نزال الدرعية بين آندي روي وأنطوني جوشوا (فيديو)

الأمير محمد بن سلمان يحضر نزال الدرعية بين آندي روي وأنطوني جوشوا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شاهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جانبًا من نزال الدرعية التاريخي مساء اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشره بندر الجلعود، متابعة ولي العهد للحدث الأهم على مستوى العالم.

يشار إلى أن ميدان الدرعية احتضن، الليلة، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تم تشييد ميدان الدرعية خصيصًا لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.

ووصل الآلاف من جماهير البطلين من أكثر من 60 دولة في العالم إلى المملكة باستخراج تأشيرات السياحة، التي سهّلت لهم القدوم ومتابعة الحدث من جوار الحلبة بعد التسهيلات التي وضعتها القيادة السعودية للسياح الأجانب، وتتيح لهم الحصول على تأشيرة دخول المملكة.

وكان الملاكمان البريطاني جوشوا والمكسيكي وريز قد وصلا الأسبوع الماضي إلى المملكة استعدادًا للمواجهة الثأرية بينهما، والتي ستجمعهما في مدينة الدرعية التاريخية، التي تعد أول عاصمة للسعودية ومهدًا لبداية توسع البلاد، وهي التي تستضيف الآن عشرات الفنانين العالميين لإحياء ليالٍ صاخبة بالفن والرياضة والثقافة في موسمها الأشهر «موسم الدرعية».

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ«اشتباك الكثبان»، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو (حزيران) الماضي بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة، وسط حلبة تتسع لأكثر من 15 ألف متفرج في ميدان الدرعية.

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