الاتحاد والهلال يعبران الصفا والجبلين ويتأهلان لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل فريق نادي الاتحاد السعودي اليوم السبت إلى الدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انتصاره على مضيفه الصفا 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الدور الـ32.

وتقدم أصحاب الأرض في المباراة عن طريق حسن الطريدي في الدقيقة 20 من الشوط الأول في المباراة، قبل أن يحرز الصربي بيرغوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 32 من لعبة خلفية رائعة أسكنها في شباك الصفا، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف المدافع المغربي مروان داكوستا الهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 64، أتبعه البرازيلي رومارينيو بالهدف الثالث في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 70 عاد رومارينيو وأضاف الهدف الرابع بعد مجهود رائع من قبل الظهير الأيمن حمدان الشمري الذي مرر الكرة باتجاه رومارينيو ليودعها في شباك الصفا، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 4-1.

ويواجه الفريق الاتحادي في الدور الـ16 من كأس الملك نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفي مباراة أخرى، تجاوز الهلال فخ ضيفه الجبلين الذي تعادل معه 2-2، حتى الدقيقة 86 من عمر اللقاء الذي جمعهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات دور الـ32 في كأس الملك، قبل أن يسجل الفريق العاصمي هدفين عن طريق كاريلو وإدواردو لينهي اللقاء بالانتصار 4-2.

وتأهل الهلال لمواجهة الفيصلي في ثمن نهائي البطولة، في لقاء يجمعهما 1 يناير المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق محمد الشلهوب في الدقيقة 25، وعمر خربين 55، وكاريلو 86، وكارلوس إدواردو 90، فيما جاءت أهداف الجبلين عن طريق حسان عقبي ودي مورا في الدقيقتين 27 و82.

ويستعد الهلال للمغادرة إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم 2019، بصفته بطل دوري أبطال آسيا، حيث يواجه الترجي التونسي السبت المقبل.