أهداف مباراة الهلال والجبلين.. 1-1 (فيديو)

سجل محمد الشلهوب الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الجبلين، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”الملز“، ضمن دور الـ 32 لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح محمد الشلهوب التسجيل عند الدقيقة 25.

الهدف الأول للهلال

محمد الشلهوب يفتتح التسجيل عند الدقيقة 25' ⁧#الهلال_الجبلين⁩ pic.twitter.com/KOG8Eogt8S — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2019

وتعادل كارلوس دي مورا للجبلين عند الدقيقة 28.

كارلوس دي مورا يسجل هدف التعادل للجبلين عند الدقيقة 28' ⁧#الهلال_الجبلين⁩ pic.twitter.com/XzO3AMCkhV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2019

ويدخل الهلال مباراة اليوم أمام فريق الجبلين بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، عقب تفوقه في النهائي على فريق أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد عبوره فريق عرعر بأربعة أهداف مقابل هدف، أما فريق الجبلين الذي يلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى فتأهل لهذا الدور بعد عبوره فريق الثقبة بهدفين دون مقابل.

ويخوض الهلال مباراة الجبلين، كاستعداد أخير لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ليواجه فلامنغو البرازيلي.