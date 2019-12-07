شاهد.. لاعبو الجبلين يصنعون ممرًا شرفيًا للاعبي نادي الهلال السعودي (فيديو)

صنع لاعبو فريق الجبلين ممرًا شرفيًا للاعبي منافسهم نادي الهلال السعودي، قبل بدء مواجهة الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ”الملز“، ضمن دور الـ 32 لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت هذه الخطوة من الجبلين بمناسبة حصول ”الزعيم“ على بطولة دوري أبطال آسيا.

ويدخل الهلال مباراة اليوم أمام فريق الجبلين بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، عقب تفوقه في النهائي على فريق أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد عبوره فريق عرعر بأربعة أهداف مقابل هدف، أما فريق الجبلين الذي يلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى فتأهل لهذا الدور بعد عبوره فريق الثقبة بهدفين دون مقابل.

ويخوض الهلال مباراة الجبلين، كاستعداد أخير لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ليواجه فلامنغو البرازيلي.