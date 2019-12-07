تقارير: الجبلين يعتزم وضع ممر شرفي للاعبي نادي الهلال قبل مواجهتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين

كشفت تقارير صحفية أن فريق الجبلين يعتزم وضع ممر شرفي للاعبي نادي الهلال السعودي قبل بدء مواجهة الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ”الملز“، ضمن دور الـ 32 لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ أن هذه الخطوة من الجبلين تأتي بمناسبة حصول ”الزعيم“ على بطولة دوري أبطال آسيا.

ويدخل الهلال مباراة اليوم أمام فريق الجبلين بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، عقب تفوقه في النهائي على فريق أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقام مباراة الهلال مع الجبلين في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:45 بتوقيت مدينة أبوظبي، و4:45 بتوقيت مدينة القاهرة، وتذاع عبر شاشة قناة الرياضية السعودية KSA.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد عبوره فريق عرعر بأربعة أهداف مقابل هدف، أما فريق الجبلين الذي يلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى فتأهل لهذا الدور بعد عبوره فريق الثقبة بهدفين دون مقابل.