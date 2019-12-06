الأهلي يتخطى النجوم ويواجه الفيحاء في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

ضرب النادي الأهلي موعدًا مع الفيحاء في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مستضيفه النجوم 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في دور الـ32 من المسابقة.

وتقدم النادي الأهلي في المباراة عن طريق محترفه الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة 3 الذي أطلق قذيفة صاروخية سكنت المرمى.

وفي الشوط الثاني، عاد الجزائري يوسف البلايلي وأضاف الهدف الثاني لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 60، ليصعّب المهمة على أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 83 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النجوم قلص من خلالها ماجد العمري النتيجة لصالح النجوم، ليعود بعدها الأهلي ويحرز الهدف الثالث بعد دقيقتين عن طريق عبدالرحمن غريب.