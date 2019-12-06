فيلانويفا: سأرحل عن نادي الاتحاد السعودي فورًا حال تلقيت عرضًا من تشيلي

قال محترف نادي الاتحاد السعودي كارلوس فيلانويفا إنه سيرحل عن الاتحاد على الفور حال وجود عرض له من نادٍ تشيلي، مبينًا أن عقده مع العميد باقٍ منه 6 أشهر.

وعن وجود عرض من نادي كولوكولو التشيلي قال: ”لم يحدثني أحد من هناك، أنا سمعت مثلكم بالضبط عن وجود عرض وشيء يسعدنا أن أتلقى عرضًا من نادٍ بقيمة كولوكولو، لكن حتى الآن لا يوجد جديد“.

واعتبر فيلانويفا أن مدربه السابق لويس سييرا وزميله لويس خيمينيز هما من دفعا ثمن النتائج السيئة التي مر بها الفريق، منتقدًا إدارة النادي بسبب قرار الإقالة.

وأضاف: ”إدارة النادي غير صبورة، فبعد خسارة مباراتين أو ثلاثة قامت بتغيير المدرب واللاعب.. الاثنان دفعا الثمن وحاولت الإدارة إرضاء الجماهير برحيلهما“.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية مطلعة أن إدارة نادي الاتحاد تواجه خمس قضايا في الوقت الحالي، قد تتسبب لها في عقوبات مؤلمة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“، فإن القضايا التي تنتظر العميد هي مستحقات المدرب التشيلي سييرا، وقضية المهاجم التونسي أحمد العكايشي، وقضية اللاعب الإيفواري سيسكو سونوجو، والأرجنتيني فيتشيو، والمدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

وقالت الصحيفة: إن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تواصل مساعيها لحل أزمة ديون ومتطلبات النادي الحالية، وذلك من خلال إبرام اتفاقات مع المطالبين بالمستحقات المالية وتجزئتها على فترات قريبة لحين إغلاقها بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الجديدة نجحت بالفعل في إغلاق 3 قضايا عاجلة خلال شهرها الأول، إلا أنها لا تزال تعاني حاليًا من مطالبات قضية اللاعب السابق أحمد العوفي، ومطالبات حصص ناديي ”باوك“ اليوناني و“غلطة سراي“ التركي.