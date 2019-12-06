إعلامي يثير غضب السعوديين بسخريته من فوز الأهلي بلقب دوري كأس الملك

أثار مقطع فيديو للإعلامي السعودي فهد الروقي الكثير من الجدل، بعدما وصف بطولة دوري كأس جلالة الملك التي حققها الأهلي ببطولة ”أبو ريالين“، في إشارة للتقليل من جهد الأهلي والبطولة.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد من المتابعين بمحاسبة الإعلامي الذي سبق له أن طالب بشطب نادي النصر.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”هشتاغ“ بعنوان “#الروقي_يسقط_علي_كاس_الملك”، مطالبين بضرورة محاسبته.

#الروقي_يسقط_علي_كاس_الملك رواج مقطع فيديو للإعلامي “فهد الروقي” يصف فيه بطولة دوري كأس جلالة الملك الذي حققه الأهلي ببطولة “أبو ريالين”، ومغردون يطالبون بمحاسبته.pic.twitter.com/pZnv4E0Ff8 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 6, 2019

وتفاعلت جماهير الأهلي ضد تصريحات الروقي حيث قال صاحب حساب ”الملكي“ على تويتر موجهًا كلامه للإعلامي السعودي: ”للروقي وغيره مين ما كان هذه الصحيفة عام 1392 وتم ترشيح الأهلي للعب في بطولة آسيا بحكم إنه بطل (دوري) والمقصود فيه كأس دوري جلالة الملك… ولو ما كان مسماه دوري معترف فيه ما تم ترشيح الأهلي.. يتقنون الكذب والتزوير ويخافون المواجهة“.

وكتب صاحب حساب فايز: ”يقول كأس الملك بطولة أبو ريالين. هذا كأس ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين يا صغير“.

واستمرت جماهير الأهلي في الهجوم على الروقي، حيث قال صاحب حساب saud.m S A ”كأس الملك =كأس أبو ريالين. القائل: فهد الروقي. العقوبة = لا يوجد. وزير الإعلام = ما عمره سوى شيء“.

وطالب صاحب حساب ”النصر لايف“ بضرورة محاسبة الروقي قائلًا: ”لا بد من تدخل لكبح جماح بعض الإعلاميين الذين يهرفون بما لا يعرفون ولا يُثمنون ما يتحدثون به حتى وصلوا لمرحلة خطيرة يجب ألا يتم السكوت عنها“.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا أواخر الشهر الماضي ليحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، ويشارك في كأس العالم للأندية الشهر الحالي ليفتح المجال بشأن أفضل الأندية السعودية من حيث الألقاب المحلية والقارية.