ردود فعل بعد استبعاد نواف العابد من قائمة الهلال بكأس العالم للأندية

أثار استبعاد نواف العابد من تشكيلة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر الشهر الحالي، ردود فعل كبيرة، خاصة وأنه قائد المنتخب السعودي في خليجي 24 التي تستضيفها قطر أيضًا، وقاد ”الأخضر“ إلى نهائي البطولة بالفوز على الدولة المضيفة بهدف نظيف، يوم الخميس.

وبلغت السعودية نهائي كأس الخليج (خليجي 24) للمرة الرابعة في آخر ست نسخ للبطولة، بعد أن سجل عبدالله الحمدان هدفًا في الشوط الأول كان كافيًا لتفوز على قطر صاحبة الضيافة.

ويلتقي المنتخب السعودي في المباراة النهائية مع البحرين التي هزمت العراق 5-3 بركلات الترجيح في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

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بعد ميسي يتعلم من يوسف الثنيان الان نواف العابد احسن من بيكهام ????????

خلاص خلاص ماعاد اقدر والله ???????????????????? pic.twitter.com/QF0528l3rx — Trkit8000 (@trkit8000) December 5, 2019

وجاء استبعاد العابد مثيرًا لاستغراب الإعلامي السعودي حافظ المدلج، الذي قال: ”نواف العابد كموهبة يُعتبر أفضل من بيكهام وكانتونا. بيكهام وكانتونا تميزا بالتدريب المستمر، بينما مثل العابد ورونالدينيو لا يعطونك كل يوم ولكنهم يملكون موهبة أكبر منهما“.

وقال حساب صحيفة ”الرياضية“ على تويتر: ”يرجع استبعاد اللاعب نواف العابد من قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية إلى قناعات فنية للروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني للفريق“.

إثارة الجدل بشأن بقائه مع الزعيم

في المقابل، قالت صحيفة ”المواطن“ السعودية، إن استبعاد العابد من قائمة الهلال في كأس العالم للأندية يشير إلى اقتراب رحيله عن النادي، ليؤكد ما أثير من قبل بشأن انتقاله للمنافس التقليدي النصر.

وقرر لوتشيسكو استبعاد العابد وناصر الدوسري وذعار العتيبي وصالح الشهري من قائمة الفريق التي ستشارك في وقت لاحق في كأس العالم للأندية.

وغرد الإعلامي فلاح القحطاني: ”#نواف_العابد قبل كأس العالم 2018 أخذ إبرة ورفض العملية لأجل خدمة #الهلال مما أدى إلى تفاقم إصابته واستبعاده من كأس العالم في روسيا.. الآن بعد أن عاد لمستواه ورجع للمنتخب يستبعد من #كأس_العالم_للأندية …! برأيي إجحاف بحق من ضحى لأجل #الهلال.. صبرًا نواف الله المستعان“.

وعلق ناصر العصيمي: ”نواف العابد لاعب غير محظوظ.. أبدع مع المنتخب و حرمته الإصابه من مونديال روسيا.. عندما اقترب التعويض بمونديال الأندية تم استبعاده ”.

ولم يكن يتوقع أحد استبعاد العابد من قائمة مونديال الأندية، خاصة أنه بدأ يستعيد مستواه بعد التعافي من الإصابة التي عانى منها خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ لقائمة الهلال النهائية، إلا أن العابد لم يُعلق على استبعاده حتى الآن، وشارك بشكل أساسي في مباراة السعودية وقطر والتي حسمها الأخضر.

ويستهل الهلال بطل آسيا مشواره في البطولة أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا يوم 14 من الشهر الحالي، في دور الثمانية للبطولة، التي يشارك فيها السد القطري بطل الدوري في الدولة المضيفة.