هدف مباراة السعودية وقطر: عبدالله الحمدان يتقدم للأخضر (فيديو)

تقدم عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي بهدف في شباك نظيره القطري، خلال المباراة التي تقام ين الفريقين في دور الأربعة ببطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات (خليجي 24).

وأحرز الحمدان هدفه في الدقيقة 29 من رأسيو مستغلًا خطأ حارس قطر.

هدف ⚽️#خليجي24 الحمدان يستغل هفوة الشيب ويضع الكرة في الشباك مسجلاً الأول للأخضر في #السعودية_قطر السعودية 1 قطر 0#beINGulfCup pic.twitter.com/pW6091fYt0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

وتبدو هذه المواجهة المثيرة بين منتخبي السعودية وقطر بمثابة صراع كروي مميز ومشتعل خاصة أن الفريقين يملكان مجموعة من المواهب الرائعة.

مشوار المنتخبين

تأهل المنتخب السعودي متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط رغم الخسارة أمام الكويت بنتيجة 3-1 ولكنه انتفض وفاز على البحرين بنتيجة 2-0 ثم تغلب على عمان بنتيجة 3-1 ، وسجل الأخضر 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.

وتأهل منتخب قطر وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام العراق بنتيجة 2-1 ثم الفوز على اليمن بسداسية نظيفة والتغلب على الإمارات بنتيجة 4-2.. وسجل منتخب قطر 11 هدفًا واستقبل 4 أهداف.

تاريخ المواجهات

أقيمت 34 مباراة رسمية بين المنتخبين في بضع بطولات، ولكن يبقى التفوق للمنتخب السعودي بواقع 15 انتصارًا، مقابل 5 مرات فقط فاز فيها القطري و14 تعادلًا.

ولم يفز منتخب السعودية خلال آخر 8 لقاءات رسمية ضد قطر منذ التغلب عليه بنتيجة 3-1 في خليجي 15 الذي أقيم عام 2002.. وحقق المنتخب السعودي أكبر فوز على قطر بنتيجة 7-0 عام 1979 في خليجي5.

وبدأت اللقاءات في أول نسخة لبطولة كأس الخليج (خليجي1) 1970 وتعادلا بهدف لكل منهما وانتهى آخر لقاء بفوز قطر بهدفين دون رد في بطولة أمم آسيا.