كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال

يتابع عشاق الكرة العربية فعاليات قرعة دور الثمانية ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويقام حفل القرعة، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض بحضور مندوبي الأندية التي تأهلت لربع النهائي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي كافة الأمور المتعلقة بربع نهائي كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام فعاليات القرعة في العاصمة السعودية الرياض في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع القرعة مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.

مساء اليوم في العاصمة #السعودية مدينة #الرياض :

حفل مراسم قرعة دور ربع النهائي ودور نصف النهائي لبطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال ⌚ 00 : 16 بتوقيت مكة المكرمة

???? القناة الناقلة:@ADSportsTV pic.twitter.com/SmbjOJWB1X — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 4, 2019

الفرق المتأهلة

تأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية 7 فرق بشكل رسمي وهي الإسماعيلي والاتحاد (مصر) والاتحاد والشباب (السعودية) والرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي (المغرب) والشرطة العراقي.

وما زال يتبقى هناك لقاء بين مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي في جولة الإياب يقام يوم 16 ديسمبر الجاري في الجزائر، وقد انتهت مباراة الذهاب من دون أهداف.

وشهد دور الستة عشر خروج العديد من الأندية الكبرى التي كانت مرشحة للتتويج باللقب على رأسها الجزيرة الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي والوصل الإماراتي.

جوائز البطولة

تبلغ جوائز البطولة 6 ملايين دولار للفريق الفائز باللقب هذا الموسم.

ولم يحدد الاتحاد العربي مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة والأدوار النهائية ولكن اللقاء النهائي مقرر أن يقام في شهر مايو المقبل بحسب تصريحات مسؤولي الاتحاد العربي.

وفاز باللقب في الموسم الماضي فريق النجم الساحلي التونسي.

مواجهات مرتقبة

تتجه الأنظار إلى العديد من الفرق المرشحة للتتويج وعلى رأسها نادي الشباب السعودي الذي حقق اللقب العربي مرتين من قبل ويملك تاريخًا مميزًا وأطاح بمنافسه شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ32 بجانب شباب الأردن في دور الستة عشر.

ويأمل فريق الاتحاد السعودي تحقيق اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 2005 الشهيرة خاصة أن الاتحاد يأمل مصالحة جماهيره بالتقدم في هذه البطولة والمنافسة على لقبها بعدما أطاح بفريق العهد اللبناني في دور الـ32 والوصل الإماراتي في دور الستة عشر.

وينافس الرجاء المغربي بطل العرب عام 2006 بقوة لاستعادة اللقب بعد الريمونتادا التي زينت مشواره في دور الستة عشر وإطاحته بجاره الوداد المغربي بتعادل مثير بأربعة أهداف لكل منهما، وقد سجل 3 أهداف في آخر 20 دقيقة.

وسيكون الشرطة العراقي كبطل سابق فاز باللقب العربي من قبل عام 1982 مرشحًا أيضًا للتتويج بالبطولة العربية في النسخة الحالية خاصة أن الفريق العراقي قدم عروضًا قوية وأطاح بمنافسه إف سي نواذيبو الموريتاني في دور الستة عشر وقبله الكويت الكويتي.

ويملك الإسماعيلي المصري خبرات البطولة وسبق أن تأهل لنهائي نسخة 2004 وشارك في أكثر من نسخة ويراهن على مواصلة المشوار بعدما أقصى الجزيرة الإماراتي وقبله أهلي بنغازي الليبي.

وقد تكون الفرصة مهيأة لبطل جديد خاصة أن مسيرة نادي الاتحاد السكندري المصري تبدو رائعة بأربعة انتصارات دون اهتزاز شباكه وإقصاء المحرق البحريني وأيضًا العربي الكويتي.

ويراهن فريق أولمبيك آسفي المغربي على مفاجآته بعدما أقصى الترجي التونسي صاحب التاريخ الكبير والأكثر تتويجًا برصيد 3 ألقاب وأقصى من قبل الرفاع البحريني.

وتبدو هناك منافسة شرسة على لقب هداف البطولة العربية هذا الموسم بين المصري خالد قمر مهاجم الاتحاد والبحريني كميل الأسود لاعب الرفاع والبرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد السعودي بعدما سجلوا 4 أهداف.

وقال الدكتور طه إسماعيل، الخبير الكروي الشهير والمدرب الأسبق لمنتخبي مصر والسعودية، لـ“إرم نيوز“، إن المنافسة ستكون شرسة مع اقتراب مرحلة الحسم في البطولة العربية خاصة أن كل الفرق لديها دوافع كبيرة وأغلبها ينصب تركيزها على هذه البطولة بعيدًا عن البطولات القارية عدا الرجاء البيضاوي.

وأضاف: ”أتوقع مفاجأة من فريق الاتحاد السكندري الذي يقدم أداء متميزًا مع مدربه طلعت يوسف وأعجبني فريق الشباب السعودي بصورة جيدة في لقاءاته التي قدمها وأيضًا الرجاء الذي بهر الجميع في لقاء الوداد“.