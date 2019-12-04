تقارير: نادي الهلال السعودي يدرس شراء عقد صالح الشهري بشكل نهائي من الرائد

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، يدرس التحرك سريعًا لشراء عقد المهاجم صالح الشهري من نادي الرائد عقب انتهاء فترة إعارته، حيث انضم اللاعب لصفوف الزعيم لمدة موسم واحد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الوئام“، فإن الهلال سيتقدم بالعرض الرسمي خلال الفترة المقبلة حتى يستمر في صفوف الفريق بشكل نهائي.

ويرتبط الشهري بعقد مع الرائد لمدة 3 سنوات حيث إن إدارة النادي قامت بتجديد عقد مهاجم الفريق حتى عام 2022، قبل الموافقة على رحيله للهلال.

وينتظر الزعيم موافقة نظيره الرائد على التفريط في خدمات اللاعب بشكل نهائي حتى يستفيد الفريق من مجهوداته خلال السنوات المقبلة بداية من الموسم الجديد.

حنا عالميين خلاص صالح الشهري منا وفينا ????????????. pic.twitter.com/tF0WYq9wJK — ???????? (@__7ij) November 27, 2019

وشارك الشهري في 5 مباريات رفقة الهلال هذا الموسم، بواقع 232 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، فيما لم يصنع أي هدف.

ويستضيف فريق الهلال نظيره الجبلين، مساء يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب “محيط الرعب”، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم سيواجه الهلال نظيره الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية السبت 14 ديسمبر الجاري في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.