نور الدين أمرابط: تركي آل الشيخ عرض عليّ الانضمام لألميريا في هذه الحالة.. ولن أعتزل دوليًا (فيديو)

كشف النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، كواليس لقاءه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني.

وقال أمرابط في حواره مع برنامج ”صدى الملاعب“، يوم الثلاثاء: ”لقد كان شرفا لي بالطبع أن ألتقي به، لقد تحدثنا عن مخططاته ومشاريعه وهو شخصية مميزة جدا ورجل ملهم، كيف يدير كل الأمور هو يعمل بتفاني كبير، لقد أخبرني أنه ينام ساعتين فقط في اليوم أحيانا“.

وأضاف: ”أعتقد أنه يستحق احتراما كبيرا، أما بالنسبة لنادي ألميريا فقد تحدثنا عن المشروع، نعم لديع مخططات كبيرة معهم وأعتقد أن الأمور ستكون رائعة عندما يصعدون، لقد قال لي إن انتهى عقدك وتود القدوم فأنت مرحب بك، لقد قال كذلك إنه يحترم جمهور النصر كثيرا ولا يستطيع التعاقد معي الآن“.

أمرابط يتحدث عن كواليس حديثه مع تركي آل الشيخ وماذا دار بينهما#صدى_الملاعب#mbc1 pic.twitter.com/pF7kLfve0V — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 3, 2019

وعن جمهور النصر، قال أمرابط: ”أحب جمهور العالمي وسعيد جدا بدعمهم، أكون سعيدا بالتواجد في الملعب، أدرك عندما يضربني لاعب لأخذ الكرة لأنه يريد الفوز أيضا هذا جزء من اللعبة ماذا علي أن أفعل، في النهاية يجب أن أقف وأكمل عملي، ويجب عليك أن تكون مركزا طوال الـ90 دقيقة حتي يطلق الحكم صافرته، وعلى الجماهير أن تبقى معنا والبقاء خلفنا لدعمنا نحتاج إليكم، هناك 20 مباراة وكل شيء يمكن أن يحدث، كونوا معنا وإن شاء الله سنحتفل سويا بلقب الدوري“.

أمم أفريقيا

وعن مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا، قال أمرابط: ”لم نكن محظوظين لقد أضعنا ركلة الجزاء والتي لو سجلناها لتأهلنا لربع النهائي، وأعتقد أننا نلعب بطريقة أفضل ضد المنتخبات الأفريقية الكبرى عكس المنتخبات الأقل شهرة، ومع المنتخب المغربي نواجه مشاكل مع المنتخبات التي تلعب بطريقة دفاعية، وطبعا في أفريقيا هناك الكثير من التميز“.

وأردف: ”لم يكن هناك أي نوع من المشاكل بين اللاعبين كما ردد الإعلام، لو كان لدينا مشاكل لما نجحنا في التأهل إلى نهائيات المونديال عن مجموعة فيها الغابون ومالي وكوت ديفوار، لو كان هناك مشكلات لما تصدرنا وتأهلنا“.

وعن إمكانية اعتزاله اللعب الدولي، شدد: ”لا لن أعتزل اللعب الدولي إنه لأكبر شرف أن تمثل منتخب بلادك، ليدنا مجموعة رائعة ومدرب جديد، لو طلبوني فسالبي الدعوة دائما لن أعتزل“.