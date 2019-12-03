شكوك بشأن مشاركة سلمان الفرج وسالم الدوسري في مباراة السعودية ضد قطر

كشفت تقارير صحفية أن الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري، لم يشاركا في تدريبات المنتخب السعودي، يوم الثلاثاء، استعدادًا لملاقاة قطر يوم الخميس، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي ”خليجي 24“.

وتقام مباراة السعودية وقطر على أرضية ملعب إستاد الجنوب في مدينة الوكرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن سلمان الفرج وسالم الدوسري لم يشاركا في الحصة التدريبية للمنتخب، لشعور الأول بألم في العضلة الخلفية للفخذ، والثاني لشعوره بألم في عضلة الساق، ليزيد ذلك الشكوك بشأن مشاركتهما في اللقاء المرتقب.

وتقام مباراة السعودية وقطر الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت الدوحة والرياض.

ونجح المنتخب السعودي بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج المقامة في قطر برفقة المنتخب البحريني، بعد انتصاريهما على سلطنة عُمان والكويت على الترتيب مساء الإثنين.

وحققت السعودية الفوز على عُمان بنتيجة 3-1، لتتصدر المجموعة الثانية من ”خليجي 24″، وتضرب موعدًا مع المنتخب القطري في مواجهة مرتقبة بنصف نهائي البطولة مساء الخميس.

وسجل للسعودية فراس البريكان في الدقيقة 26، وهتان باهبري في الدقيقتين 42 و57، بينما سجل المنذر ربيع العلوي لعُمان بالدقيقة 55، ليودّع على إثرها المنتخب العماني البطولة.

وكان منتخبا العراق وقطر قد تأهلا إلى نصف نهائي البطولة، بعد تعادل ”أسود الرافدين“ مع اليمن سلبيًا، وتفوق أصحاب الأرض على الإمارات بنتيجة 4-2.