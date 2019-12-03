الوحدة وأحد يحجزان مقعديهما في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حجز فريق الوحدة، يوم الثلاثاء، مقعدًا في دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتغلب الوحدة على ضيفه الخليج بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.

بذلك، لحق الوحدة بفريق ”أحد“ الذي تأهل في وقت سابق اليوم إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول إلى أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 61 لتشهد هدف التقدم للوحدة عبر المالي يوسف نياكات.

وفشلت جميع محاولات الخليج في تسجيل التعادل، ليخرج الوحدة فائزًا باللقاء.

في مباراة أخرى، تغلب أحد على مضيفه الأخدود بهدفين لهدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 52 تمكن الأخدود من التقدم بهدف عن طريق مهند سعيدان، قبل أن يتعادل أحد عبر عبد المجيد عريشي في الدقيقة 65.

وتعرض لاعب الأخدود علي هادي حكمي للطرد في الدقيقة 73، لتأتي الدقيقة 80 وتشهد تسجيل هدف الفوز لأحد عن طريق عريشي مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.