تعرف على تصويت العرب لمحمد صلاح ورياض محرز في جائزة ”البالون دور“ (شاهد)

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية خريطة التصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية ”البالون دور“، والتي توّج بها الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، مساء أمس الاثنين، للمرة السادسة في تاريخه.

وتفوق ميسي على الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، وزميله المصري الدولي محمد صلاح، حيث احتل هؤلاء النجوم المراكز من الثاني إلى الخامس، كما جاء الجزائري الدولي رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز العاشر بالقائمة.

وبحسب ما نشرته ”ميرور“، فقد جاء تصويت الصحفيين العرب المشاركين في اختيار الفائز بجائزة ”البالون دور“ على النحو التالي بترتيب الاختيارات:

الجزائر (صحيفة الوطن)

ساديو ماني – ميسي – محرز – فان دايك – أغويرو.

السعودية (صحيفة اليوم)

رونالدو – ميسي – برناردو سيلفا – محرز – صلاح.

البحرين (BTV سبورت)

فان دايك – رونالدو – ميسي – صلاح – ماني.

مصر (الأهرام ويكلي)

صلاح – ماني – رونالدو – ميسي – فان دايك.

الإمارات (قناة إم بي سي دبي)

رونالدو – محرز – صلاح – مبابي – ليفاندوفسكي.

العراق

فان دايك – ماني – صلاح – ميسي – رونالدو.

الأردن (قناة رؤيا)

فان دايك – ميسي – رونالدو – صلاح – مبابي.

الكويت (صحيفة الوطن)

ميسي – رونالدو – فان دايك – ماني – مبابي.

ليبيا (ليبيا أوبزرفر)

ميسي – رونالدو – ماني – أغويرو – هازارد.

وكان ترتيب الكرة الذهبية قد جاء كالتالي:

1: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

2: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

3: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

4: السنغالي ساديو ماني (ليفربول)

5: المصري محمد صلاح (ليفربول)

6: الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)

7: الحارس البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)

8: البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

9: البرتغالي بيرناندو سيلفا (مانشستر سيتي)

10: الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

11: الهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة)

12: الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)

13-البلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد)

14: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

15-الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)

16: الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)

17: البرازيلي روبيرتو فيرمينو (ليفربول)

18: الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة)

19: الإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول)

20: الغابوني بيير أوباميانغ (آرسنال) والصربي دوشان تاديتش (أياكس)

22: الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام)

23-الفرنسي هوغو لوريس (توتنهام)

24: السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي) والحارس الألماني تير شتيغن (برشلونة)

26: الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) والهولندي جيورجينهو فاينالدوم (ليفربول)

28: الهولندي دوني فان بيك (أياكس) والبرازيلي ماركينهوس (باريس سان جيرمان) والبرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)