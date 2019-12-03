هل يعود محمد نور لقيادة نادي الاتحاد السعودي؟.. الأسطورة يجيب (فيديو)

نفى محمد نور، لاعب المنتخب السعودي السابق وأسطورة نادي الاتحاد، الأنباء التي تحدثت عن عودته للمشاركة من جديد مع الاتحاد عقب انتهائه من عقوبة الإيقاف التي كانت قد وقعت عليه.

وقال نور في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد: ”حاليًا أنا جاهز بنسبة 85٪ ولم أنقطع عن كرة القدم.. لن أعود للعب مرة أخرى، وسبق أن أعلنت اعتزالي“.

وتحدث اللاعب عن ناديه ⁧الاتحاد⁩ حيث قال إنه يعاني من 7 سنوات ويحتاج للبناء وإن كثرة تغيير الإدارات ساهمت فيما يمر به الفريق.

وعن فوز الهلال⁩ بلقب دوري أبطال آسيا قال إن الهلال كان يستحق الفوز بالبطولة من 4 سنوات لكن تتويجه تأخر، كما تحدث عن ياسر القحطاني حيث قال: ”من أفضل ثلاثة لاعبين مهاجمين إن لم يكن الأفضل، وهدفه بمرمى تونس في كأس العالم 2006 لا ينسى“.

#الدوري_مع_وليد

محمد نور لاعب سابق للاتحاد السعودي: حاليا انا جاهز بنسبة 85٪؜ ولم انقطع عن كرة القدم.. لن اعود للعب مرة اخرى وسبق ان أعلنت اعتزالي.. #الاتحاد يعاني من 7 سنوات ويحتاج للبناء.. #الهلال استحق آسيا من 4 سنوات لكن تتويجه تأخر pic.twitter.com/JIlA0mGDvF — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 2, 2019

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية مطلعة أن إدارة نادي الاتحاد تواجه خمس قضايا في الوقت الحالي قد تتسبب لها في عقوبات مؤلمة.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياض، فإن القضايا التي تنتظر العميد هي مستحقات المدرب التشيلي سييرا، وقضية المهاجم التونسي أحمد العكايشي، وقضية اللاعب الإيفواري سيسكو سونوجو، والأرجنتيني فيتشيو، والمدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

وقالت الصحيفة إن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تواصل مساعيها لحل أزمة ديون ومتطلبات النادي الحالية، وذلك من خلال إبرام اتفاقات مع المطالبين بالمستحقات المالية وتجزئتها على فترات قريبة لحين إغلاقها بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الجديدة نجحت بالفعل في إغلاق 3 قضايا عاجلة خلال شهرها الأول، إلا أنها لا تزال تعاني حاليًا من مطالبات قضية اللاعب السابق أحمد العوفي، ومطالبات حصص ناديي ”باوك“ اليوناني و“غلطة سراي“ التركي.