السعودية تواجه قطر في نصف نهائي خليجي 24.. وتأهل درامي للبحرين

أحرز هتان باهبري هدفين ليقود السعودية للفوز 3-1 على عُمان والتأهل إلى قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وودع المنتخب العُماني حامل اللقب البطولة رغم أنه بدأ الجولة الأخيرة وهو في صدارة المجموعة الثانية، لكن فوز البحرين 4-2 على الكويت بطريقة درامية منحها بطاقة التأهل الأخرى إلى المربع الذهبي مستفيدة من فارق الأهداف.

وتتصدر السعودية المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، تليها البحرين وعُمان ولكل منهما أربع نقاط، لكن المنتخب البحريني تفوق بفارق هدف واحد.

واحتلت الكويت مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط رغم أنها استهلت البطولة بانتصار رائع 3-1 على السعودية.

وافتتح فراس البريكان التسجيل للسعودية بعد 26 دقيقة عقب تلقيه تمريرة من سالم الدوسري في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في سقف المرمى.

وضاعف باهبري تفوق السعودية قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول بعد لعبة رائعة من ياسر الشهراني وسلمان الفرج، لكن المنذر العلوي قلص الفارق للمنتخب العُماني في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وأعاد باهبري الفارق إلى هدفين لصالح السعودية بعد دقيقتين أخريين بعدما سدد في الزاوية البعيدة للحارس فايز الرشيدي عقب تمريرة من البريكان.

وتلتقي السعودية مع قطر في الدور قبل النهائي بينما تلعب البحرين ضد العراق.