أهداف مباراة السعودية وعمان.. 3/1 فراس البريكان يسجل من تصويبة صاروخية (فيديو)

سجل فراس البريكان الهدف الأول لمنتخب بلاده السعودية في شباك سلطنة عمان، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في كأس الخليج العربي ”خليجي24“.

وتتصدر عمان المجموعة قبل المباراة بـ4 نقاط ثم الكويت والسعودية بنفس الرصيد وأخيرًا البحرين بنقطة واحدة.

وسدد فراس بمنتهى القوة بقدمه اليسرى في شباك الأحمر، ليرفع حظوظه في التأهل للدور التالي.

وطالبت الجماهير العمانية بإلغاء الهدف بسبب ارتطام الكرة بيد لاعب المنتخب السعودي قبل أن تصل للبريكان، لكن الحكم اعتمد الهدف بعد اللجوء لحكم الفار.

وسجل هتان باهبري الهدف الثاني لمنتخب السعودية بعد عدة تمريرات مميزة بين لاعبي الأخضر.

وقلص المنذر العلوي الفارق بتسجيل هدف سلطنة عمان، قبل أن يوسع هتان باهبري الفارق مجددا بتسجيل الهجف الثالث.