أهداف مباراة السعودية وعمان.. 3/1 فراس البريكان يسجل من تصويبة صاروخية (فيديو)

سجل فراس البريكان الهدف الأول لمنتخب بلاده السعودية في شباك سلطنة عمان، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في كأس الخليج العربي ”خليجي24“.
وتتصدر عمان المجموعة قبل المباراة بـ4 نقاط ثم الكويت والسعودية بنفس الرصيد وأخيرًا البحرين بنقطة واحدة.
وسدد فراس بمنتهى القوة بقدمه اليسرى في شباك الأحمر، ليرفع حظوظه في التأهل للدور التالي.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 1 – 0 على منتخب #عمان عبر فراس البريكان د26#خليجي24 #عمان_السعودية #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/qWq7KkjmrX
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
وطالبت الجماهير العمانية بإلغاء الهدف بسبب ارتطام الكرة بيد لاعب المنتخب السعودي قبل أن تصل للبريكان، لكن الحكم اعتمد الهدف بعد اللجوء لحكم الفار.
وسجل هتان باهبري الهدف الثاني لمنتخب السعودية بعد عدة تمريرات مميزة بين لاعبي الأخضر.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 2 – 0 على منتخب #عمان عبر هتان باهبري د42 #خليجي24 #عمان_السعودية #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/GUb4LQSONO
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
وقلص المنذر العلوي الفارق بتسجيل هدف سلطنة عمان، قبل أن يوسع هتان باهبري الفارق مجددا بتسجيل الهجف الثالث.
فيديو : هدف منتخب #عمان يقلص الفارق 1 – 2 منتخب #السعودية عن طريق المنذر في الدقيقة 55.. خليجي 24 .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع .. #عمان_السعودية pic.twitter.com/nVfFOWkufY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
فيدو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 3 – 1 على منتخب #عمان عن طريق هتان في الدقيقة 57 .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع .. #عمان_السعودية pic.twitter.com/ZOUOxexzdo
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019