تحت شعار فارس نجد.. نادي النصر السعودي يعلن عن قميصه الثالث (فيديو)

كشف نادي النصر السعودي، مساء أمس الأحد، عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي 2019-2020.

وينافس النصر بقوة في الموسم الرياضي الحالي، للحفاظ على لقبه كبطل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال ”المتصدر“، والذي يتبقى له لقاء مؤجل، وذلك بعد مرور 10 جولات حتى الآن.

وجاء إعلان النصر عن قميصه الثالث، بفيديو مبهر عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“.

وكتب النصر، تعليقًا على الفيديو: ”بين الماضي والحاضر.. فارس نجد (أصالةٌ ومجدٌ وفخر)“.

والقميص يظهر مطرزًا بألوان الأبيض والأصفر والأزرق.

بين الماضي والحاضر ..#فارس_نجد .. أصالةٌ ومجدٌ وفخر ???? تعرّف على طقم العالمي الثالث ???? https://t.co/1nAwB80qSS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 1, 2019

من جانب آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنصر تدريباته، استعداداً للقاء البكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي غرمت ناديي النصر والاتحاد وثنائي الأول عوض خميس ومايكون بغرامات مالية إثر المخالفات التي تم ارتكابها في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة عبر موقع الاتحاد الرسمي، إن نادي النصر تأخر في الخروج من غرفة الملابس ما أدى إلى تأخر بدء المباراة أمام الوحدة في مكة لمدة دقيقتين، وتم إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 33.750 ريالًا سعوديًّا في قرار غير قابل للاستئناف، بينما تأخر اتحاد جدة بتسليم كشف أسماء اللاعبين المشاركين في مباراة الفريق أمام الاتفاق لمدة 10 دقائق، وتم تغريمه 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

وتغيّب عوض خميس ومايكون بيريرا عن الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة بعد خسارة فريقهما أمام الوحدة بهدف دون رد، وتم تغريم كلّ منهما 20 ألف ريال في قرار لا يقبل الاستئناف، فيما قررت اللجنة إيقاف الأورغوياني ماتياس أغريغاراي مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب ارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب أبها.