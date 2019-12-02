رئيس الاتحاد الآسيوي السابق يحسم جدال مشاركة نادي النصر السعودي في مونديال الأندية بالترشح (فيديو)

أجاب محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، بشكل قاطع على مسألة الجدلية بشأن تأهل نادي النصر السعودي إلى بطولة كأس العالم للأندية عام 2000 بالترشح أم كونه بطلًا للقارة الآسيوية.

وتأهل النصر إلى مونديال الأندية عام 2000، عقب تتويجه بلقب كأس السوبر الآسيوي، ليصبح أول نادٍ يمثل المملكة في البطولة العالمية.

وقال بن همام، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه ليس هناك فريق يلعب مونديال الأندية إلا عندما يكون بطلًا للقارة، نافيًا فكرة ترشيح النصر، أو عدم تأهله للمونديال إلا بكونه بطلًا لآسيا.

وكان النصر لعب في المجموعة الأولى من بطولة العالم للأندية عام 2000، مع فرق كورنثيانز البرازيلي وريال مدريد الإسباني والرجاء البيضاوي، وحقق فوزًا وحيدًا على حساب الرجاء بنتيجة (4-3).

– رئيس الاتحاد الآسيوي الاسبق محمد بن همام مستحيل فريق يلعب في كأس العالم من دون مايكون بطل القارة و #النصر كان ممثل لـ قارة آسيا . pic.twitter.com/MosuiN7WDc — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) December 2, 2019

سبب تلقيبه بالعالمي

ولقب مشجعو النصر ناديهم بـ“العالمي“، بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية التي أقيمت عام 2000 في البرازيل.

وتأهل النصر للمشاركة في كأس العالم للأندية بالبرازيل، بعد فوزه بالسوبر الآسيوي، عام 1988.

واستطاع النصر تقديم مستويات مميزة في البطولة، إذ لعب 3 مباريات، فاز على الرجاء المغربي 4-3 في مباراة مثيرة، بينما تلقى الفريق هزيمتين من ريال مدريد 3-1، وكورنثيانز البرازيلي بهدفين دون رد.

وعلى الرغم من خروج الفريق من الدور الأول، إلا أنه حصد جائزة اللعب النظيف في مونديال العالم للأندية.

التشكيك في عالمية النصر

وترددت بعض الأقاويل في الوسط الرياضي السعودي أن النصر لم يتأهل بسبب فوزه بالسوبر الآسيوي، ولكن بالترشح، وهو ما تناوله جمهور نادي الهلال، نظرًا لوجود عداوة كبيرة بين الناديين.

وكان الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أكد أن النصر تأهل عن طريق فوزه بكأس السوبر الآسيوي عام 1998 وليس بالترشيح، في البطولة التي لعبت بالبرازيل، بمشاركة 8 أندية وهي: النصر ”ممثل قارة آسيا“، وريال مدريد ومانشستر يونايتد ”ممثلان أوروبا“، وفريقان من الدولة المستضيفة للبطولة البرازيل وهما فاسكو دا جاما بالإضافة إلى كورينثيانز الذي توج بالبطولة حينها، بالإضافة إلى الرجاء المغربي ”ممثل قارة أفريقيا“، وجنوب ميلبورن ”بطل أستراليا“، ونيكاكسا ”بطل المكسيك“.

التواجد على حساب جوبيلو إيواتا

أما عن التواجد على حساب جوبيلو إيواتا الياباني، فهذا الأمر ترجع تفاصيله إلى ما ذكرته تقارير سعودية، أن الاتحاد الآسيوي قرر التصويت بين النصر وجوبيلو إيواتا لاختيار ممثل آسيا في كأس العالم للأندية.

وجاء التصويت لسبب هام وهو فوز النصر بالسوبر الآسيوي في عام 1998، بينما فاز جوبيلو إيواتا بالسوبر الآسيوي عام 1999، ما جعل الاتحاد في مأزق، ليتم إجراء تصويت بين الناديين، على الرغم من إبلاغ الاتحاد طرفي السوبر الآسيوي في عام 1998 أن من سيفوز بالمباراة سيتواجد في كأس العالم للأندية بنسختها الأولى.

وانصب الاستفتاء في صالح النصر الذي حصل على 6 أصوات، مقابل صوت وحيد لجوبيلو إيواتا بناءً على ما ذكره الأمير وليد بن بدر، عضو لجنة المسابقات وقتها.

العالمية صعبة قوية

وما بين جماهير النصر والهلال سجال كبير، فعلى مدار الفترة الماضية تباهت جماهير النصر بما وصل إليه فريقها كونه أول فريق سعودي يلعب في كأس العالم للأندية، وأطلقت هذا الهتاف ”العالمية صعبة قوية“.

ورغم تمكن اتحاد جدة من المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2005، ولكن لم تحدث أي أزمة لدى جماهير النصر، ولكن الأزمة بأكملها كانت مع نادي الهلال وجماهيره.

ولكن استطاع الهلال كسر هذا الهتاف، بعدما تمكن الزعيم من كسر العقدة، والتتويج بدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، والتأهل لكأس العالم للأندية المقرر له أن يقام في قطر في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.