سعيد العويران يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد إعلان إقامة حفل اعتزاله

أعرب سعيد العويران، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، عن سعادته الكبيرة بإعلان إقامة حفل اعتزال له، مشددًا على أنه كان يثق بإقامة هيئة الترفيه للحفل بعدما وعده رئيسها تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أن ذلك يعني له الكثير.

وكتب العويران على تويتر موجهًا حديثه لرئيس هيئة الترفيه: ”شكرًا أبو ناصر.. أنا قلتها أول وتالي عمرك ما أخلفت وعد قطعته، ومن غير أي شيء مضى لك من أفعالك ما يبيض بوجهك معي أنا شخصيا ومع غيري ما قصرت مع الجميع، شكرًا معالي المستشار“.

شكراً ابو ناصر أنا قلتها أول وتالي عمرك ما

اخلفت وعد قطعته ومن غير اي شي

مضى لك من افعالك ما يبيض بوجهك معي

أنا شخصياً ومع غيري ما قصرت مع الجميع

شكراً معالي المستشار ????????@Turki_alalshikh https://t.co/fNxDvQanun pic.twitter.com/0tBZKTu6l5 — سعيد العويران (@saeed_alowiran) December 1, 2019

وجاءت كلمات العويران ردًّا على تغريدة سابقة لآل الشيخ، أعلن فيها طلبه من الهيئة دراسة إقامة مهرجان اعتزال اللاعبَيْن الدوليَّيْن السابقين سعيد العويران وخالد مسعد، وتأكيده على ضرورة تواصلهما مع الترفيه لتحديد كل شيء بالفترة المقبلة.

وقال العويران في تصريحات إذاعية، بشأن مهرجان اعتزاله: ”أحمد الله على مسيرتي الكروية الجيدة، التي قدمت فيها إنجازات وألقابًا كثيرة، وحفل اعتزالي سيعني لي الكثير، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي الكروية“.

وكانت هيئة الترفية برئاسة آل الشيخ، أقامت حفل اعتزال ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية، بمشاركة عدد من النجوم العالميين، أبرزهم أندريه بيرلو وتوتي وفان بيرسي وصامويل إيتو.

وخلال احتفال اعتزال القحطاني، خرج آل الشيخ بتصريحات، يؤكد خلالها استعداد هيئة الترفية لإقامة حفل اعتزال محمد الشلهوب نجم الهلال، في أي وقت يحدده ضد أي فريق عالمي.

ووعد آل الشيخ بإقامة حفلات اعتزال العديد من اللاعبين السعوديين، بعد نجاح حفل اعتزال ياسر القحطاني.