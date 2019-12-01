شاهد بكاء ياسر القحطاني في آخر ظهور له على الملعب (فيديو)

أجهش ياسر القحطاني قائد النادي الهلال السعودي بالبكاء، لحظة خروجه مع ملعب جامعة الملك سعود في الرياض خلال مباراة اعتزاله.

وبكى القحطاني في آخر ظهور له على العشب الأخضر، حيث هتفت له الجماهير بشدة خلال خروجه من الملعب، وتوديع اللاعبين له.

وقام القحطاني بتقبيل شعار نادي الهلال ردًا على تحية الجماهير،ثم قام بإخفاء دموعه داخل قميصه.

لحظات تأثر من ياسر القحطاني عند خروجه من الملعب للمرة الأخيرة وهتاف الجماهير له#اعتزال_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/kAlE6gJtJl — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 1, 2019

وفاز فريق الهلال 5 – 4، على منافسه ”Y20″في حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي أقيم في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتقدم فريق الهلال بثلاثة أهداف جاءت تواليا عن طريق البرازيلي كماتشو وسامي الجابر وكارلوس إدوراردو، قبل أن يسجل القحطاني هدف فريقه الأول قبل أن يزيد صالح الشهري الفارق في الشوط الثاني ويضيف محمد الشلهوب الهدف الخامس لفريقه، قبل أن يقلص أحمد الفريدي الفارق ويليه بإحراز الأهداف كل من رونالدينيو وويلهامسون.

وشارك في فريق ياسر القحطاني Y20 كل من سامي الجابر ويوسف الثنيان ومحمد الدعيع وطارق التايب والسويدي كريستيان ويلهامسون وميريل رادوي ولي يونغ بيو وعمر عبدالرحمن ”عموري“، كما تواجد في الحفل العديد من نجوم العالم ومنهم الهولندي روبن فان بيرسي والإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي والكاميروني صامويل إيتو والبرازيلي رونالدينيو.