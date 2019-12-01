شاهد ردة فعل محمد الدعيع تجاه ياسر القحطاني بعد تصدٍ مميز (فيديو)‎

تصدى محمد الدعيع حارس نادي الهلال السعودي الأسبق لانفراد صريح من ياسر القحطاني قائد الزعيم الأسبق، خلال مباراة اعتزال الأخير.

وصنع النجم الكاميروني صامويل إيتو فرصة انفراد للقحطاني، الذي فشل في إيداع الكرة داخل المرمى، وتصدى لها الدعيع ببراعة.

فور التصدي لكرة الانفراد قام الدعيع بالذهاب نحو القحطاني ودخل في نقاش مرح معه.

ويُقام حفل اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية على فريق أصدقاء ياسر القحطاني.

وسيدخل فريق أصدقاء القحطاني والهلال أرضية ملعب الجامعة؛ من أجل خوض مباراة حفل اعتزاله، حيث سيشارك في فريق القحطاني كل من ”الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، والإيطالي أندريا بيرلو”.

وسيخوض نجم الهلال السابق الشوط الأول من مباراة حفل اعتزاله مع فريقه المكون من أصدقائه، ثم يلعب المباراة في الشوط الثاني بقميص نادي الهلال، ليُنهي مسيرته كلاعب هلالي وبقميص الأزرق بطل آسيا.