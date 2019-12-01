توتي لا يريد خلعه.. نجوم حفل اعتزال ياسر القحطاني بالزي السعودي (شاهد)‎

ارتدى الثنائي الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي أسطورة روما وبيرلو نجم ميلان ويوفنتوس السابق الزي الخليجي، على هامش تواجدهما في العاصمة السعودية ”الرياض“.

ووصل فرانشيسكو توتي وبيرلو إلى العاصمة السعودية ”الرياض“ للمشاركة في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني، اليوم الأحد.

وظهر توتي وهو يرتدي الزي السعودي، وأبدى سعادته، وعندما طلبوه رفض خلعه وقال: ”إنه مميز جدًا“.

كما ظهر النجم الهولندي روبين فان بيرسي بالزي السعودي خلال جلسة التصوير.

وتنتظر الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، مساء اليوم الأحد، حضور حفل اعتزال ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، حيث يُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

???? – فيديو • توتي بعد الإنتهاء من جلسة التصوير :

" لا أريد أن أخلع الزي السعودي إنه رائع ومميز جداً ???????????? " . pic.twitter.com/PfWNckDnsB — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) December 1, 2019

???? – اللاعب الهولندي " فان بيرسي " يتزيّن بالزي السعودي ???????????????? . pic.twitter.com/V8DDcpzTqm — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) December 1, 2019

وسينطلق حفل اعتزال القحطاني في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة بحضور نجوم العالم” الهولندي روبن فان بيرسي، الإيطالي أندريا بيرلو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، والكاميروني صامويل إيتو”.

وفي وقت سابق، عرض برنامج “في المرمى” تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي سيبدأ ببعض الأنشطة الترفيهية خارج ملعب جامعة الملك سعود، بالإضافة لحضور عائلته لحفل الاعتزال، ثم يتم عرض أغنية تتحدث عن تاريخ اللاعب.

ومن المنتظر كذلك أن يشهد حفل اعتزال القحطاني قيام نجم الهلال السابق بتكريم العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته الرياضية.

وسيدخل فريق أصدقاء القحطاني والهلال أرضية ملعب الجامعة؛ من أجل خوض مباراة حفل اعتزاله، حيث سيشارك في فريق القحطاني كل من ”الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، والإيطالي أندريا بيرلو”.

وسيخوض نجم الهلال السابق الشوط الأول من مباراة حفل اعتزاله مع فريقه المكون من أصدقائه، ثم يلعب المباراة في الشوط الثاني بقميص نادي الهلال، ليُنهي مسيرته كلاعب هلالي وبقميص الأزرق بطل آسيا.

وحرص النجمان روبن فان بيرسي وصامويل إيتو أندريا بيرلو على توجيه رسائل خاصة لنجم الهلال السابق، وذلك قبل ساعات من حفل اعتزال القحطاني الذي يُقام اليوم الأحد.

وكتب فان بيرسي تغريدة للقحطاني عبر حسابه في تويتر قائلًا: إذا كان قميصك هو رقم 20، أنت تعلم أنني أفضل لاعب ارتدى رقم 20.

وكان القحطاني أعلن أن روبن فان بيرسي سيرتدي القميص رقم 32 في لقاء اعتزاله.