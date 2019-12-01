ماذا قال هيرفي رينارد عن مباراة السعودية ضد عُمان في ”خليجي 24″؟

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن استعداد فريقه بشكل جيد لمواجهة نظيره العماني، غدًا الاثنين في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول لبطولة كأس الخليج، مشيرًا إلى أنه لا يخشى أي فريق، لكنه يحترم الجميع.

وأوضح رينارد، أنَّ فريقه يمتلك بين يديه فرص التأهل للمربع الذهبي بشرط تحقيق الخيار الوحيد أمامه، وهو الفوز على عُمان غدًا.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: ”لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد جيدًا لمباراة الغد. لكن علينا أن نكون على استعداد. إنها مجموعة صعبة وستظل كذلك حتى النهاية. التأهل ومصيرنا بين أيدينا“.

وعن مستوى أداء المنتخب العماني، قال رينار: ”إنهم حاملو اللقب، ويقدمون مستويات عالية؛ لأنهم يرغبون في الفوز باللقب. المنتخب العماني حصد 4 نقاط ويجب أن نفوز عليهم“.

وأضاف: ”اللاعبون الشبان قدموا أداءً جيدًا في المباراة الأولى وقلت لهم، إن مثل هذه المباريات تمنحهم الخبرة. وفي المباراة الثانية، دفعنا بأصحاب الخبرة. طموحنا كبير للغاية ونتطلع لبلوغ المربع الذهبي“.

ولدى سؤاله عن ما إذا كان يخشى الفرص الضائعة ومرتدات المنافس، قال رينارد: ”إما أن تنتظر الخصم بمنطقة الجزاء، وإما تواصل الاحتفاظ بالكرة. نحرص دائمًا على الاستحواذ على الكرة. المدافعون يؤدون بشكل جيد. أحب المخاطرة ولست ممن يضعون الـ11 لاعبًا داخل منطقة الجزاء“.

وتابع: ”نحتاج لقتل المباراة غدًا بهز الشباك مبكرًا في مواجهة حامل اللقب. لا نخشى أي فريق، لكننا نحترم جميع المنافسين المشاركين في البطولة. المنتخب العماني يتصدر المجموعة ويكفيه التعادل“.

وأكد: ”لن يكون الأمر سهلاً لفريقنا. ليس أمامنا خيار سوى اللعب مثلما لعبنا أمس أمام البحرين من أجل التأهل“.

وأشار: ”شاركت في العديد من البطولات الدولية وأحيانا نخسر المباراة الأولى، ثم نفوز في مباراتين ونتصدر المجموعة. وأتمنى الفوز على المنتخب العماني“.

محمد خبراني

من جانبه، أكد محمد عبده خبراني، لاعب المنتخب السعودي ضرورة أن يتحلى فريقه بالتركيز الشديد في مواجهة الاختبار الصعب.

وقال خبراني: ”مباراة الغد مثل أي مباراة. نركز بشدة على حصد ثلاث النقاط؛ لأنه أهم شيء لدينا غدًا“.

وعن مستوى أداء المنتخب العماني، أضاف: ”المنتخب العماني فريق مميز للغاية ومنظم ولكننا نحرص على الفوز عليه لاجتياز هذا الدور وبلوغ المربع الذهبي“.

يشار إلى أن منتخب عمان يكفيه التعادل للتأهل ومواصلة الدفاع عن لقبه، لكن المنتخب السعودي مطالب بالفوز، للدفاع عن حظوظه في التأهل والمنافسة، وهو نفس ما يحتاجه كل من منتخبي الكويت والبحرين غدًا أيضًا، للتأهل عن هذه المجموعة الثانية.