الاتحاد الآسيوي يعلن آلية توزيع مقاعده في كأس العالم للأندية 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن آلية توزيع مقاعده لبطولة كأس العالم للأندية عام 2021.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قد أعلن إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الصين بنظام جديد يضم 24 فريقًا للمرة الأولى، وستقام البطولة خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو.

ونشر الاتحاد الدولي بيانًا، عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن أماكن إقامة البطولة والملاعب سيتم الإعلان عنها في موعد لاحق بعد التنسيق مع الجانب الصيني، بعدما وافق مجلس الاتحاد الدولي على نظام البطولة الجديد.

وسيكون توزيع المقاعد في قارة آسيا (3.5 مقاعد)، ويشارك بطل دوري أبطال آسيا 2020، ووصيف دوري أبطال آسيا 2020، وممثل الصين، بالإضافة إلى إقامة مباراة ملحق بين الخاسرين من نصف نهائي أبطال آسيا 2020 لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي مع بطل أوقيانوسيا.

وبهذه الطريقة فإن بطل دوري أبطال آسيا 2020 سيضمن المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين خلال 6 أشهر ”ديسمبر 2020 كأس العالم للأندية في الدوحة كآخر نسخة بنظامها الحالي، ويونيو 2021 في الصين كأول نسخة بنظامها الجديد، 24 فريقًا“.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية قد كشفت عن تفاصيل البطولة الجديدة بمشاركة 24 فريقًا، حيث ستضمن المشاركة لأندية ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، وقطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وقد تأكدت مشاركتها في نسخة 2021 من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يأتي تقسيم الأندية المشاركة في البطولة بشكلها الجديد كالتالي:

8 أندية أوروبية

3 أندية من أمريكا الجنوبية

3 أندية من أمريكا الوسطى والشمالية

3 أندية من أفريقيا

3 أندية من آسيا

1 نادٍ من أوقيانوسيا

وتستعد قطر لاستضافة نسخة 2019 من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم ”فيفا“ بمدينة ”زيوريخ“ السويسرية، أسفرت عن وقوع الترجي التونسي في مواجهة بطل النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، نادي الهلال السعودي، يوم 14 ديسمبر المقبل.

ويلتقي السد القطري مع هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة ”بطل دوري أبطال أوقيانوسيا“ يوم 11 ديسمبر في المباراة الافتتاحية، على أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع مونتيري المكسيكي في الدور الثاني.

في حين يبدأ ليفربول الإنجليزي مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري المكسيكي الذي سيلتقي الفائز من السد القطري وهينغين سبورت.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية، السد القطرى ”المضيف“، هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة ”بطل دوري أبطال أوقيانوسيا“، مونتيري المكسيكي ”بطل دوري أبطال كونكاكاف“، الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا 2019، فلامنغو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، بجانب الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.