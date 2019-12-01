الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل اعتزال ياسر القحطاني

تنتظر الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، مساء اليوم الأحد، حضور حفل اعتزال ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، حيث يُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسينطلق حفل اعتزال ياسر القحطاني في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة بحضور نجوم العالم” الهولندي روبن فان بيرسي، الإيطالي أندريا بيرلو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الكاميروني صامويل إيتو”.

وستنقل القناة الرياضية السعودية وقائع حفل اعتزال ياسر القحطاني.

وأكد الحساب الرسمي لموسم الرياض على تويتر، أن الحفل سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة.

تفتح الأبواب الخارجية وتبدأ الفعاليات المصاحبة لحفل اعتزال الكابتن ياسر القحطاني الساعة 5:00 مساءً

ويبدأ الحفل الساعة 7 مساءً ????????

تعالوا من بدري وتعرفوا على المفاجآت اللي مجهزينها لكم ????#اعتزال_ياسر#موسم_الرياض pic.twitter.com/2lMQSFaKKU — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 30, 2019

وفي وقت سابق، عرض برنامج “في المرمى” تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي سيبدأ ببعض الأنشطة الترفيهية خارج ملعب جامعة الملك سعود، بالإضافة لحضور عائلته لحفل الاعتزال، ثم يتم عرض أغنية تتحدث عن تاريخ اللاعب.

ومن المنتظر كذلك أن يشهد حفل اعتزال ياسر القحطاني قيام نجم الهلال السابق بتكريم العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته الرياضية.

وسيدخل فريق أصدقاء ياسر القحطاني والهلال أرضية ملعب الجامعة، من أجل خوض مباراة حفل اعتزال ياسر القحطاني، حيث سيشارك في فريق ياسر القحطاني كل من ”الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الإيطالي أندريا بيرلو”.

وسيخوض نجم الهلال السابق الشوط الأول من مباراة حفل اعتزال ياسر القحطاني مع فريقه المكون من أصدقائه، ثم يلعب المباراة في الشوط الثاني بقميص نادي الهلال يُنهي مسيرته كلاعب هلالي وبقميص الأزرق بطل آسيا.

وحرص النجمان روبن فان بيرسي وصامويل إيتو أندريا بيرلو، على توجيه رسائل خاصة لنجم الهلال السابق، وذلك قبل ساعات من حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي يُقام اليوم الأحد.

وكتب فان بيرسي تغريدة للقحطاني عبر حسابه في تويتر قائلًا: إذا كان قميصك هو رقم 20، أنت تعلم أنني أفضل لاعب ارتدى رقم 20.

وكان القحطاني أعلن أن روبن فان بيرسي سيرتدي القميص رقم 32 في لقاء اعتزاله.

أما الإيطالي أندريا بيرلو، فقال للقحطاني: ”فقط أعطني الكرة، وأنا دائمًا جاهز لأي مباراة“.

وقال ياسر القحطاني في المؤتمر الصحفي، أمس السبت، الخاص بمباراة اعتزاله: ”سأشارك في كافة دقائق المباراة، وسألعب شوطاً مع الهلال وآخر مع فريق “Y20”.

وأضاف: ”كنت أتمنى تواجد عدد من الأسماء في حفل الاعتزال لكن ظروفهم منعتهم من التواجد، وكل من أسهم في مسيرتي الرياضية سيتم تكريمه في الحفل“.