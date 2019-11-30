علي كميخ يطالب بإيقاف إعلامي شهير يقلل من نادي النصر السعودي وعالميته 

استنكر الناقد الرياضي ولاعب نادي النصر السعودي السابق علي كميخ قرار إيقافه ومنعه من الظهور على قناة ”24 الفضائية“، بسبب حديثه السابق عن الهلال.

وغرّد كميخ قائلًا: ”رسالتي لمن أصدر قرار إيقافي، هل تم إيقاف أحد الإعلاميين وهو معروف؟؟ وهو يقلل من من بطولة النصر ومشاركته العالمية وكل ذلك على قناة سعودية المقطع موجود مجرد سؤال فقط“.

رسالتي لمن اصدر قرار ايقافي هل تم ايقاف احد الاعلاميين وهو معروف ؟؟ وهو يقلل من من بطولة النصر ومشاركتة العالمية وكل ذلك على قناة سعودية المقطع موجود مجرد سؤال فقط #اتحاد_الاعلام_الرياضي — Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) November 30, 2019

وأصدر اتحاد الإعلام الرياضي السعودي قرارًا بوقف الإعلامي علي كميخ عن الظهور الإعلامي في قناة 24 الرياضية.

وقال علي كميخ، بعد إيقافه: ”‏للأسف الشديد تم إبلاغي بالإيقاف من الظهور الفضائي ‫بقناة 24‬ الرياضية، وأنا أقول شكرًا لزملائي بالقناة إدارة وزملاء.. شكرًا لكم وما قصرتوا وبيض الله وجهكم وما لقيت منكم إلا كل خير“.

وأضاف كميخ: ”أشكر إخواني بإدارة قناة 24 الرياضية‬ على كل ما قدموه لي من دعم ومساندة وفرصة عمل، لكن ما دام الإيقاف من الجهة الإعلامية المختصة ”اتحاد الإعلام“.

واختتم الإعلامي السعودي علي كميخ في ختام تصريحاته ”فنحن نتقبل الأمر ونحن تحت الأمر ولسنا فوق الأمر“.

وأثارت تصريحات كميخ أخيرًا بعض الجدل بين الجماهير، إذ وصف في لقاء أخير له على قناة 24، بأن نادي أوراوا الياباني أفضل من الهلال.

كما دخل مع المحلل عبدالكريم الحمد، في جدال آخر بسبب دفاعه عن النصر.

وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019، مع ليفربول، والسد القطري، والترجي التونسي، وفلامنغو البرازيلي، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، ومونتيرى المكسيكى.

وتمكن الزعيم من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد أن هزم أوراوا في مباراة الذهاب بالرياض 1-0، ثم هزمه على أرضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية إن إدارة النصر ستدفع للاعبين المحليين والأجانب والجهاز الفني خلال الأسبوع الجاري رواتب الشهرين الماضيين، التي تصل نحو

36 مليون ريال.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن إدارة النادي العاصمي سلمت العاملين والأجهزة الإدارية لجميع الفئات السنية أمس الأول جميع رواتبهم المتأخرة، التي تقدر بنحو مليون ريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت، قد قررت إقالة عبدالمنعم فهمي، محاسب النادي، أمس الأول، وأكدت أنها تعمل الآن وفق نظام محاسبة متطور وحديث، وتم إسناد مهمة إدارة النادي ماليًا إلى إبراهيم السويكت.