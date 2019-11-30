ياسر القحطاني يتحدث عن مباراة اعتزاله وفكرة قميص ”فريق Y20“ (فيديو)

تحدث ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال السعودي السابق، عن العديد من التفاصيل التي تخص مباراة اعتزاله، التي تقام مساء غدٍ الأحد.

وتنظم الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، مباراة بين فريقي y20 ”أصدقاء ياسر القحطاني“ والهلال، بمناسبة اعتزال نجم الزعيم السابق الذي ترك كرة القدم نهائيًا في عام 2018.

وأوضح القحطاني في مؤتمر صحفي أنه كان من الممكن أن يتفق مع نادي برشلونة الإسباني على المشاركة في حفل اعتزاله، ولكنه تراجع عن هذه الفكرة في اللحظات الأخيرة.

وقال نجم الهلال السابق: ”الأندية العالمية أصبحت تأتي إلى المملكة كثيرًا في الفترة الأخيرة.. لذلك وجدت أن الأمر أصبح اعتياديًا، حتى أنه يبدو للبعض أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يسكن في منطقة البديعة“.

سؤال وكلمة أبوصالح كانت مفعمة المشاعر .. اختصرت اللي بقلوبنا ????????@Y20 @ibra_alfrayan pic.twitter.com/GUkkwRNKeC — عبدالله الصبيحي (@aalsubeihi) November 30, 2019

وفي نفس السياق، أعلن القحطاني استمرار فريق y20 بعد انتهاء حفل اعتزاله، والذي سيحمل قميصه جميع ألوان الأندية التي مثلها طوال مسيرته الكروية.

وأضاف: ”سيشارك فريق y20 في بعض المناسبات الخيرية والفعاليات الرياضية، خلال الفترة القادمة.

وأشار: ”فكرة قميص فريق Y20 يتكون من ألوان جميع الفرق التي مثلتها، ولو بيدي لوضعت صورة جمهور الهلال في صدر القميص“.

وبشأن إنجاز الهلال بالتتويج بدوري أبطال آسيا 2019، اعتبر ياسر القحطاني أن هذا الأمر طبيعي، حيث كان يجب أن تخضع هذه البطولة ”غصب عنها“ لزعيم القارة.

وشدد القحطاني على أن أكثر شيء يحزنه في مسيرته الكروية هو عدم تحقيقه لقب كأس آسيا مع منتخب السعودية، ودوري الأبطال مع الهلال.

وأوضح: ”حمل شارة قيادة فريق الهلال والمنتخب السعودي كان حلمًا بالنسبة لي والحمد لله تحقق هذا الحلم“.

وأضاف: ”خلال مشواري تمنيت الكثير من الأشياء ولكنها لم تتحقق ولكنني راضٍ بما قسمه الله لي، وراضٍ تمامًا على ما قدمته خلال مسيرتي“.

وتابع القحطاني: ”يعجز لساني عن شكر تركي آل الشيخ، ودوره على ما قدمه لترتيب مهرجان اعتزال بهذا الشكل، أكبر أمنية كانت مشاركة جميع اللاعبين الذين زاملوني ولكن سيشارك فقط من تسمح لهم الفرصة ”.

واختتم قائد الهلال السابق تصريحاته قائلًا: ”كنت أتمنى مشاركة محمد نور كلاعب في مباراة الاعتزال، ولكن سيتواجد كضيف في المهرجان“.