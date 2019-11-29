مشجعون للهلال يمسحون سكينًا ملوثة بالدم بشعار ناديي النصر والأهلي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر فيه بعض المشجعين المنتمين إلى نادي الهلال السعودي حول جمل، يقوم أحد الأشخاص بذبحه احتفالًا بتتويج ”الزعيم“ بلقب دوري أبطال آسيا.

وفور انتهاء الرجل من نحر رقبة الجمل، أعطاه أحد المتواجدين شعارًا لنادييْ النصر والأهلي، ليقوم بمسح السكين من الدم بعد الذبح.

قسماً بالله ان مرت مرور الكرام على الجهات المسؤلة فإنهم يعلنون التأيد وان ما يحصل في هذا الفيديو ليس تأجيج او حتى فتنة او خلق تعصب النتنه مسح الدم في شعار الاهلي هذا الامر خطير خطير خطير خطير جداً اين المسؤلين ؟؟؟ pic.twitter.com/0AfbA4l22a — مستشار غروُس (@bobolool) November 29, 2019

إنجاز هلالي

وأحرز الهلال بجدارة لقب دوري أبطال آسيا بعدما كرر فوزه على أوراوا، وردَّ دياموندز الياباني وانتصر بهدفين نظيفين خارج أرضه في استاد سايتاما، يوم الأحد الماضي.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة الـ 74، وأضاف الهداف بافتيمبي جوميس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتفوق الهلال 3-صفر في مجموع المباراتين بعدما انتصر ذهابًا بهدف نظيف في الرياض في التاسع من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب ”الزعيم“، أن تُوج باللقب منذ تغيير شكل المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003، لكنه تُوج بطلًا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال، بشكله الحالي، 3 مرات بعدما توج أيضًا في 2007.

وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل، وسيصبح ثالث الفرق العربية بعد الترجي التونسي بطل أفريقيا، والسد بطل قطر، وممثل أصحاب الأرض.