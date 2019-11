النيابة العامة السعودية توجه بالقبض على شخص ادعى فوز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا بـ“الرشوة“

View this post on Instagram

وجهت النيابة العامة السعودية بالقبض على شخص اتهم في مقطع فيديو أشخاصاً في الوسط الرياضي بتقديم رشوة من أجل أن يحقق نادي #الهلال بطولة #دوري_أبطال_آسيا التي فاز بها قبل أيام على حساب #أوراوا الياباني. وأوضحت النيابة أن الشخص ادعى قيام آخر بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز الفريق بالبطولة. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عاجل"، يوم الأربعاء، فإن النيابة العامة، حركت "دعوى جزائية"، ضد أحد الأشخاص بعدما زعم عبر مقطع فيديو متداول "تحقيق فريق الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا"، بعد "قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز الفريق بالبطولة".