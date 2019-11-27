النيابة العامة السعودية توجه بالقبض على شخص ادعى فوز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا بـ“الرشوة“

وجهت النيابة العامة السعودية بالقبض على شخص اتهم في مقطع فيديو أشخاصاً في الوسط الرياضي بتقديم رشوة من أجل أن يحقق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا التي فاز بها قبل أيام على حساب أوراوا الياباني.

وأوضحت النيابة أن الشخص ادعى قيام آخر بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز الفريق بالبطولة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عاجل“، يوم الأربعاء، فإن النيابة العامة، حركت ”دعوى جزائية“، ضد أحد الأشخاص بعدما زعم عبر مقطع فيديو متداول ”تحقيق فريق الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا“، بعد ”قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز الفريق بالبطولة“.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل ”وحدة الرصد“، في النيابة، حول مقطع فيديو، متداول، يتضمن حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا، أخيراً، مدعياً حسب زعمه قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.

وأصدرت النيابة العامة -بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة- أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من النظام ذاته، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرَّم طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.