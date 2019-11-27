خليجي24: الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية والكويت

يفتتح المنتخب السعودي مشواره ببطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ للمنتخبات لكرة القدم بمواجهة قوية ضد الكويت، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة الخليجية التي تستضيفها قطر.

ويأمل الأخضر السعودي تحقيق الفوز في أول مواجهاته في كأس الخليج أمام الأزرق الكويتي في مواجهة قوية وخارج الحسابات.. وهو ما ترصد ملامحه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”عبد الله بن خليفة“ بنادي الدحيل القطري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق رؤوف بن خليف والكأس 1 بصوت المعلق بصوت المعلق خليل البلوشي والكأس 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي والكويت الرياضية بصوت المعلق إبراهيم الهشال وعمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهات مميزة وعديدة بين منتخبي السعودية والكويت، وبدأت هذه اللقاءات يوم 10 سبتمبر 1961 بدورة الألعاب العربية الثالثة وفاز الأخضر بهدف نظيف.

وفي النسخة الأولى لكأس الخليج عام 1970 فاز منتخب الكويت بنتيجة 3-1 ثم تعادلا في النسخة الثانية عام 1972 ثم فاز المنتخب الكويتي في النسخة الثالثة عام 1974 وفاز الأزرق أيضاً في النسخة الرابعة عام 1976 بنتيجة 3-1 وتعادلا دون أهداف بالنسخة الخامسة عام 1979.

وفي تصفيات كأس العالم 1982 فاز المنتخب الكويتي ذهاباً وإياباً ثم فاز الكويت أيضاً في كأس الخليج 1982 وتعادلا في خليجي 7 الذي أقيم عام 1984 وأنهى الأخضر تفوق الكويت في كأس آسيا 1984 بهدف نظيف.

وفاز منتخب الكويت في خليجي 8 عام 1986 بنتيجة 3-1 وتقابلا في نفس العام بدورة الألعاب الآسيوية في نصف النهائي وتعادلا ثم فاز الأخضر بضربات الترجيح وتعادلا دون أهداف في خليجي 9 عام 1988 وتعادلا أيضاً بنفس النتيجة في كأس آسيا 1988 وفاز الأخضر بهدفين دون رد في البطولة العربية 1992.

وفي بطولة خليجي 11 عام 1992، فاز المنتخب السعودي على حساب الكويت بنتيجة 2-1.. وفي تصفيات كأس العالم 1994 تعادلا دون أهداف وفاز المنتخب السعودي بثنائية دون رد بينما فاز المنتخب السعودي في خليجي 12 عام 1994 بثنائية دون رد وتغلب المنتخب الكويتي في خليجي 13 عام 1996.. وفي تصفيات مونديال 1998 تبادل الفريقان الفوز.

وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في كأس العرب 1998 وكأس الخليج 14 في نفس العام.. وتغلب الأخضر بنتيجة 3-2 في كأس آسيا 2000 وتعادل المنتخبان بهدف لكل منهما في كأس الخليج 2002 و2004.. وفي تصفيات مونديال 2006 تعادلا دون أهداف وفاز الأخضر بثلاثية دون رد.

وفاز المنتخب السعودي بهدف نظيف في بطولة خليجي 19 عام 2009 ثم تعادل في النسخة التالية وفاز الأخضر برباعية دون رد في كأس العرب 2012 ثم فاز منتخب الكويت في نسخة خليجي 21 بهدف نظيف وفاز الأخضر في خليجي 23 عام 2017 وفاز الكويت في بطولة غرب آسيا يوم 4 أغسطس الماضي.

وإجمالاً، تقابل المنتخبان على مدار تاريخ اللقاءات 39 مرة ويحمل لقاء الليلة رقم 40.. وفاز منتخب السعودية 14 مرة مقابل 13 انتصارًا للكويت وتعادلا 12 مرة.

ونجح منتخب الكويت في حصد لقب كأس الخليج 10 مرات آخرها عام 2010، بينما توج منتخب السعودية بالبطولة 3 مرات آخرها عام 2003.

أسلحة الأخضر.. وغيابات مؤثرة

يتطلع المنتخب السعودي لحشد أسلحته في مواجهة الكويت لتحقيق الفوز في ضربة البداية لمشواره ببطولة الخليج ، ووصل الأمر إلى أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر يعتبر هذه المواجهة الأقوى للمنتخب السعودي وستحدد مصيره بالبطولة.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”سنخوض مباراة مهمة وصعبة أمام فريق جيد وفي ظل غيابات مؤثرة في صفوف فريقي بجانب أن سداسي الهلال الذين خاضوا نهائي دوري أبطال آسيا وهم ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، نواف العابد، هتان باهبري يعانون الإجهاد“.

ويفتقد المنتخب السعودي في لقاء الليلة جهود محمد البريك والحارس محمد العويس المستبعدين من البطولة للإصابة.. ومن المرجح أن يعتمد رينارد على تشكيلة شبه اضطرارية، بوجود الحارس فواز القرني وأمامه رباعي الدفاع زياد الصحفي ومحمد عبده خبراني وسعود عبد الحميد وسلطان الغنام، بينما يقود خط الوسط عبد الإله المالكي وتركي العمار ويحيى الشهري وعبد العزيز البيشي، ويقود خط الهجوم فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

أوراق الكويت

يتطلع منتخب الكويت لاستعادة أمجاده الخليجية وتحقيق الفوز على حساب السعودية في افتتاح مشواره بالبطولة خاصة أن الأزرق لديه أوراق مميزة وقادر أيضاً على تقديم مستويات جيدة خلال البطولة.

وقال ثامر عناد، المدير الفني لمنتخب الكويت، إن فريقه يسعى لتقديم بطولة مميزة والظهور بشكل رائع خاصة أن المنتخب الكويتي لديه طموح وتجاوز أزمة تأثير الإيقاف الدولي.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب الكويت على تشكيلة تضم: الحارس حميد القلاف وأمامه الرباعي الدفاعي عامر المعتوق وفهد حمود وفهد الهاجري وضاري سعيد ويقود خط الوسط سلطان العنزي وفهد الأنصاري وفيصل زايد وأحمد الظفيري ويقود الهجوم يوسف ناصر وبدر المطوع.

وقال مختار مختار، مدرب فريق هجر السعودي الأسبق والإنتاج الحربي المصري حالياً لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب السعودي يعيش بداية مرحلة جديدة مع المدرب الجديد هيرفي رينارد موضحاً أن الأخضر لديه أوراق شابة مثل البريكان والحمدان مع بعض عناصر الخبرة مثل يحيى الشهري.

وأوضح أن المنتخب الكويتي لم يعد بعد لمستواه الذي ظهر به من قبل، مؤكدًا أن الأزرق لديه عناصر يعلمها جيداً لظهورها من قبل في الدوريات الخليجية مثل فهد الهاجري ويوسف ناصر وبدر المطوع وفهد الأنصاري وكلها عناصر من أصحاب خبرات.