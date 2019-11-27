جمهور نادي الهلال السعودي يدشن هاشتاغًا غاضبًا ويدعو لمقاطعة حفل اعتزال ياسر القحطاني

عبر جمهور نادي الهلال السعودي، عن غضبهم الشديد من لاعبهم السابق ياسر القحطاني، قبل مباراة اعتزاله التي ستقام، يوم الأحد المقبل، وطالب البعض بمقاطعة الحفل.

ودشن الجمهور الهلالي هاشتاغًا باسم ”#مقاطعة_حفل_اعتزال_القحطاني“، معبرًا فيه عن استيائه من توجيه القحطاني دعوة خاصة لحفل اعتزاله لبعض الإعلاميين الذين أساؤوا للهلال وقللوا من شأنه -حسب وصفهم-، بالمقابل بعض الإعلاميين الهلاليين لم تصلهم تلك الدعوة، حتى الآن.

وكان الإعلامي المعروف بدعمه وتشجيعه لنادي النصر السعودي، عبدالعزيز المريسل، نشر صورة من الدعوة التي تلقاها لحضور حفل اعتزال القحطاني، معلقًا عبر حسابه على تويتر: ”شكرًا للصديق ياسر القحطاني على توجيه دعوة شخصية لي لحضور حفل اعتزاله، تمنياتي لك بالتوفيق أبوعبدالعزيز في حياتك الشخصية والعملية، تنويه.. الدعوة وصلتني من يوم الجمعة الماضي“.

شكراً للصديق ياسر القحطاني @Y20 على توجيه دعوة شخصية لحضور حفل اعتزاله ، تمنياتي لك بالتوفيق ابوعبدالعزيز في حياتك الشخصية و العملية تنويه / الدعوة وصلتني من يوم الجمعة الماضي

. pic.twitter.com/MwtM2mPJmx — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 26, 2019

وقال حساب باسم الفيلسوف: ”استحوا على وجيهكم ياسر قدم شيء ما قدمها سامي الجابر، كان له بصمة بالهجوم الهلالي احضروا تكريماً للي سواه مع ناديكم وبلاش فلسفة، ماجد عبدالله حضر حفل تأهل الهلال وش فيها لو ياسر عزم إعلامي كبير مثل المريسل إذا ما بتحضرون علمونا إحنا جماهير عميد آسيا بنحضر“.

استحوا على وجيهكم ياسر قدم شي ما قدمها سامي الجابر

كان له بصمه بالهجوم الهلالي احضروا تكريماً للي سواه مع ناديكم وبلاش فلسفه

ماجد عبدالله حضر حفل تأهل الهلال وش فيها لو ياسر عزم إعلامي كبير مثل المريسل

اذا ما بتحضرون علمونا حنا جماهير عميد آسيا بنحضر????????‍♂️#مقاطعه_حفل_اعتزال_القحطاني pic.twitter.com/jBZBMtz4Jp — الفيلسوـوـوف????????‍♂️عميد آسبا (@Al_Failasouf) November 27, 2019

وقال آخر: ”أكثر اثنين طعنوا في تحقيق الهلال للبطولات وشككوا في إداراة الهلال وتصادموا مع الجمهور مرسل لهم دعوات أجل خلهم يحضرون حفل اعتزالك“.

#مقاطعه_حفل_اعتزال_القحطاني

اكثر اثنين طعنوا في تحقيق الهلال للبطولات وشككو في اداراة الهلال وتصادموا مع الجمهور مرسل لهم دعوات اجل خلهم يحضرون حفل اعتزالك pic.twitter.com/b7Y9gTfNDn — .. Toxic (@ni6in) November 27, 2019

ونشر آخر فيديو للإعلامي المريسل وهو يتحدث عن نادي الهلال، وعلق: ”طبعاً شوفوا المريسل وهو يتكلم باسم جميع الأنديه أن الهلال نادي مكروه ويتمنى أنه يذوق المر آسيوياً، السؤال؟ هل هذا الإعلامي يستحق أن توجه له دعوة خاصة لحفل اعتزال أشهر اللاعبين الهلالين؟“.

#مقاطعه_حفل_اعتزال_القحطاني طبعاً شوفوا المريسل وهو يتكلم بأسم جميع الانديه ان الهلال نادي مكروه ويتمنى انه يذوق المر اسيوياً .. السؤال؟ هل هذا الإعلامي يستحق ان توجه له دعوه خاصه لحفل اعتزال اشهر اللاعبين الهلالين ؟؟؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/C3ly65Tlel — ???? (@ssiiss111) November 27, 2019

وشدد مغرد: ”فوق أنه لا يستحق حفل اعتزال بسبب مسيرته الصغيرة ووجود أساطير أحق منه، يروح يستضيف إعلاميين حاربوا الهلال كثيراً وذكر سابقا عنهم أنهم إمعات، أنا كهلالي لايشرفني أنه مثل فريقي ولا يشرفني حضور اعتزاله والحمدلله حققنا آسيا وهو معتزل بعد أن خذلنا لسنوات عديدة“.

فوق أنه لايستحق حفل إعتزال بسبب مسيرته الصغيره ووجود اساطير أحق منه، يروح يستضيف إعلاميين حاربوا الهلال كثيراً وذكر سابقا عنهم أنهم إمعات، أنا كهلالي لايشرفني أنه مثل فريقي ولايشرفني حضور إعتزاله والحمدلله حققنا أسيا وهو معتزل بعد أن خذلنا لسنوات عديده #مقاطعه_حفل_اعتزال_القحطاني pic.twitter.com/jr3DRzzFyG — Hotbird (@CaIIMessi) November 27, 2019

ودافع مغرد عن الأمر، قائلًا: ”أستغرب من البعض اللي يقول ياسر ليش يستدعي المريسل وغيره ياسر ليس هو المنظم للحفل المنظم له (هيئة الترفيه) يحق للهيئة تستدعي من تشاء“.

#مقاطعه_حفل_اعتزال_القحطاني استغرب من البعض اللي يقول ياسر ليش يستدعي المريسل وغيره ياسر ليس هو المنظم للحفل المنظم له ( هيئة الترفيه ) يحق للهيئه تستدعي من تشاء . pic.twitter.com/UxVn9BasWK — ???? The Royal (@king_fzn) November 27, 2019

وأعلن ياسر القحطاني عن مشاركة الرباعي الليبي طارق التايب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون إلى جانب الكوري الجنوبي لي يونغ في مباراة اعتزاله، بالإضافة إلى السوري عمر السومة.

وسيخوض فريق ”Y 20“ المطعَّم بعدد من النجوم العالميين مثل: الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال.

ولعب ياسر القحطاني في صفوف الهلال منذ 2005 وحتى صيف 2018 عندما أعلن اعتزاله كرة القدم.

وتعدّ مباراة الأول من ديسمبر مسك الختام لرحلة كروية عامرة بالعطاء للاعب قدم الكثير للمنتخب السعودي بعدما اتخذ قرار الاعتزال في 2018.