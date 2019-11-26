إدارة نادي الاتحاد السعودي تتدخل بشكل عاجل لاحتواء أزمة إيمليانو فيتشو

اندلعت أزمة داخل جدران نادي الاتحاد السعودي كان بطلها الأرجنتيني إيمليانو فيتشو، بإعلانه الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري؛ بسبب مستحقاته المتأخرة.

ونشر اللاعب عبر حسابه في ”إنستغرام“، يوم الثلاثاء، تدوينة أكد خلالها أنه سيرحل عن الاتحاد؛ بسبب تأخر صرف مستحقاته عدة أشهر، إضافة إلى تجاهل النادي توفير تكاليف إقامته والرعاية الصحية لعائلته، ”حتى وصل الأمر إلى طرد ابنتي من المدرسة“، حسب قوله.

من جانبه، دعم المغربي مروان داكوستا، مدافع الاتحاد، زميله الأرجنتيني، ووجه له رسالة عبر إنستجرام، قال فيها: ”أتمنى لك حظًا سعيدًا، أتفهم وضعك جيدًا، وأساندك“.

وكشفت تقارير إعلامية سابقة أن عددًا من لاعبي الاتحاد قرروا شكوى النادي للفيفا، وقد تشهد الأيام المقبلة تدخل الاتحاد الدولي؛ لإجبار النادي على الوفاء بمستحقات اللاعبين.

وذكرت صحيفة ”عكاظ“ أن هناك تحركات عاجلة من قبل إدارة اتحاد جدة لاحتواء الأزمة، حيث بدأت في اتخاذ إجراءات سريعة؛ لتأمين راتب الشهرين الأخيرين لكل لاعبي الفريق، لحل الأزمة وقطع الطريق على كل الشكاوى المحتمل تقديمها للفيفا في هذا الشأن.

وكشفت تقارير أن فيتشو رتب للجوء في نهاية الموسم إلى فسخ عقده من طرف واحد، بحجة عدم استلامه رواتب 3 أشهر، استنادًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.