كريستيان جروس ينافس جمال بلماضي على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف”، عن المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2019.

وكان الاتحاد الأفريقي اختار مدينة ”الغردقة“ لاستضافة حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في القارة لعام 2019.

وسيقام الحفل في الأسبوع الأول من يناير بحضور نجوم أفريقيا والعالم.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في آخر نسختين، وحقق الجائزة العام الماضي في السنغال على حساب ساديو ماني، نجم أسود التيرانغا.

واستحدث ”الكاف“ 3 جوائز جديدة سيتم تقديمها خلال حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا.

الجوائز هي:

– أفضل لاعب يلعب داخل القارة الأفريقية

– أفضل رئيس نادٍ أفريقي

– جائزة الأفضل اجتماعيًّا داخل القارة

وبدأ الكاف الإعلان عن جائزة أفضل مدرب لعام 2019، وتضمنت قائمة المرشحين 10 مدربين، على رأسهم جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، والفرنسي كورينتن مارتينيز مدرب منتخب موريتانيا، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومنير الجعواني مدرب نهضة بركان المغربي ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي، والألماني جيرنور روهر مدرب منتخب نيجيريا والتونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد المغربي السابق وبيتسو موسيماني مدرب صن داونز والفرنسي نيكولا دوبويه مدرب مدغشقر، السويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والأهلي السعودي حاليًّا.

وتوج الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المغرب السابق والسعودية الحالي بجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء 2018.