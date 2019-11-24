التشكيلة المتوقعة لمباراة الوحدة ضد النصر اليوم في الدوري السعودي

يواجه فريق الوحدة نظيره النصر، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويمتلك الوحدة قبل هذا اللقاء 15 نقطة في المركز السابع، فيما يتواجد النصر بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر الهلال، والأهلي الثالث، لذلك فالصراع على أشده تلك الفترة بالبطولة السعودية العريقة.

Next Match ????@alwehdaclub1

????@AlNassrFC ⚽ : الجولة العاشرة @SPL

???? : مدينة الملك عبد العزيز

الرياضية – الشرائع

???? : الأحد 24 نوفمبر

⏰: الساعة : 6:20 مساءً #لمجد_جديد ???? pic.twitter.com/T2lSPnoG1C — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) November 23, 2019

وشهد اللقاء الأخير الذي جمع النصر بنادي الوحدة تفوقًا كبيرًا للأخير الذي فاز برباعية، إذ سجل اللاعب عبد الرزاق حمدلله رباعيته بطريقة مذهلة مانحًا فريقه النقاط الثلاثة.

وتعد مباراة النصر بمثابة مواجهة خاصة للغاية للمدرب كارينيو، الذي أشرف على تدريب ”العالمي“ في ولايتين سابقتين، وحقق خلالهما العديد من الإنجازات مع أصفر العاصمة.

ويسعى المدرب الأوروغوياني لتصحيح الأوضاع أمام النصر، بعد خسارته في آخر مباراتين ضد الشباب والرائد، علمًا أن فرسان مكة يحتل المركز السابع بـ15 نقطة، من 9 مباريات، فاز في 5 وخسر 4 أخرى.

ومن جهة أخرى، يدخل النصر مباراة الوحدة وفي جعبته 20 نقطة، متساويًا مع الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ويحاول فيتوريا زيادة الضغط على الزعيم وخطف الصدارة ”مؤقتًا“، لحين عودة ”الموج الأزرق“ من خوض دوري أبطال آسيا.

لقـاء اليوم ⏳#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#النصر_الوحدة

الجـولة ????

⏱ 6:20 مساءً

???? مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بالتوفيق يا #عالمي ???? pic.twitter.com/jAdbxEL6zm — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2019

وكانت أول مباراة جمعت الفريقين في موسم (2009/2010)، ومن وقتها لم تشهد لقاءات النصر والوحدة التعادل السلبي نهائيًا، حيث تقابل العالمي مع فرسان مكة 12 مرة فاز ”العالمي“ 8 مرات مقابل مرتين للوحدة، في حين حضر التعادل الإيجابي مرتين.

سجل لاعبو النصر 29 هدفًا، مقابل 12 لفرسان مكة، ويأتي المغربي عبدالرزاق حمدالله بصدارة هدافي لقاءاتهما بواقع 4 أهداف.

التشكيل المتوقع لفريق الوحدة:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فواز الصقور – بوتيا – حسان تمبكتي – عبد الله الزوري

الارتكاز: وليد باخشوين – أنسيلمو

وسط الملعب: ماركو جوليرمي – أيمن الخليف – جودين

الهجوم: نياكات

التشكيل المتوقع للنصر جاء كالآتي:

حراسة المرمى: براد جونز

الدفاع: عوض خميس – مايكون – عمر هوساوي – سلطان الغنام

الوسط: عبد الرحمن الدوسري – بيتروس – مختار علي – جوليانو – نور الدين أمرابط

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

موعد المباراة والقناة الناقلة

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:40 بتوقيت القاهرة، 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع عبر شاشة قنوات KSA Sports 1 HD، بتعليق فارس عوض.