حسين عبدالغني عقب مباراة الأهلي والفيصلي: ربما يكون موسمي الحالي الأخير مع كرة القدم (فيديو)

ألمح حسين عبدالغني، نجم النادي الأهلي السعودي، لتوقيت اعتزاله كرة القدم، بعد فترة من الشد والجذب في الإعلام بشأن هذا الأمر.

وقال عبدالغني عقب مباراة الأهلي ضد الفيصلي اليوم السبت: ”اللاعب هو من يحدد عن مزاولة كرة القدم، كرة القدم عطاء ما بها مجاملات، وممكن يكون آخر موسم لي مع الكرة هذا الموسم وفي النهاية هي سنة الحياة“.

وأضاف: ”سعداء بالفوز ولكن حزين جدًا على إصابة محمد العويس، إن شاءالله يقوم لنا بالسلامة“.

وعن علاقته بمدربه كريستيان جروس: ”هو مدرب صاحب شخصيه مرحة وشديد بنفس الوقت وهذا الشيء الصعب على أي شخص يقود مجموعة فيها لاعبون نجوم ودوليون.. أتوقع أنه ينجح بشكل كبير، علاقتي معه ممتازة، له كل تقدير واحترام، ومن أفضل المدربين في تعامله مع كل اللاعبين“.

وكانت قلة من جماهير الأهلي، قد هاجمت حسين عبد الغني، وطالبت باعتزاله اللعب، بسبب المستوى الفني غير الجيد الذي يقدمه خلال المباريات التي شارك فيها في بداية الموسم.

https://twitter.com/riyadiyatv/status/1198316222137417729?s=20

واقتنص النادي الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح دجانيني تفاريس أهداف الأهلي في اللقاء، عند الدقيقة 27، قبل أن يسجل عبد الباسط هندي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 94، سجل محمد قاسم هدف الفيصلي الوحيد في اللقاء، بعدما استغل ارتباك خط دفاع الأهلي، وصوب الكرة في مرمى المسيليم.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة، سجل دجانيني الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90 +5، لينتهي اللقاء بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال والنصر صاحبي المركزين الأول والثاني، بينما الفيصلي في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

هذا، ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال، بينما يواجه الفيصلي نظيره الاتحاد ضمن الجولة الـ11 والتي تأجلت من الأسبوع المقبل إلى موعد يحدد لاحقًا.

وكان التعاون قد حقق الفوز على ضمك 2-1 في افتتاح الجولة في وقت سابق اليوم.