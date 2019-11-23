جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النادي الأهلي على الفيصلي (صورة)

اقتنص النادي الأهلي فوزا مهما على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 16، تعرض الحارس محمد العويس للإصابة وغادر الملعب، ودخل بدلا منه ياسر المسيليم في الدقيقة 20.

وافتتح دجانيني تفاريس أهداف الأهلي في اللقاء، عند الدقيقة 27، قبل أن يسجل عبد الباسط هندي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 94، سجل محمد قاسم هدف الفيصلي الوحيد في اللقاء، بعدما استغل ارتبكاء خط دفاع الأهلي وصوب الكرة في مرمى المسيليم.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة، سجل دجانيني الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90 +5، لينتهي اللقاء بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال والنصر صاحبي المركزين الأول والثاني، بينما الفيصلي في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

هذا، ويحل الأهلي ضيفاً على الهلال، بينما يواجه الفيصلي نظيره الاتحاد ضمن الجولة الـ11 والتي تأجلت من الأسبوع المقبل إلى موعد يحدد لاحقاً.

وكان التعاون قد حقق الفوز على ضمك 2-1 في افتتاح الجولة في وقت سابق اليوم.