الأهلي السعودي يعبر الفيصلي ويهدد صدارة الهلال والنصر في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص النادي الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي الدقيقة 16، تعرض الحارس محمد العويس للإصابة وغادر الملعب، ودخل بدلًا منه ياسر المسيليم في الدقيقة 20.
د27’ هدف للأهلي! ⚽#ديجانيني يفتتح التسجيل#الأهلي 1 : 0 #الفيصلي#الأهلي_الفيصلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/k0R91k1rEg
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2019
وافتتح دجانيني تفاريس أهداف الأهلي في اللقاء، عند الدقيقة 27، قبل أن يسجل عبد الباسط هندي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 94، سجل محمد قاسم هدف الفيصلي الوحيد في اللقاء، بعدما استغل ارتبكاء خط دفاع الأهلي وصوب الكرة في مرمى المسيليم.
د45+6’ هدف للأهلي! ⚽#عبدالباسط_هندي يضيف الثاني#الأهلي 2 : 0 #الفيصلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/D135jaMlU9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2019
وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة، سجل دجانيني الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90 +5، لينتهي اللقاء بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.
د90+4 ' هدف للفيصلي! ⚽#محمد_قاسم يقلص الفارق#الأهلي 2 : 1 #الفيصلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/bAgLm22QaN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2019
د90+5’ هدف للأهلي! ⚽#دجانيني يضيف الثالث#الأهلي 3 : 1 #الفيصلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/pAsZVQGX0K
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2019