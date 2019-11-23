مباراة الأهلي ضد الفيصلي.. محمد العويس حارس ”الراقي“ يتعرض لإصابة قوية ويخرج على نقالة (فيديو)

تعرض حارس النادي الأهلي، محمد العويس، لإصابة قوية غادر على إثرها أرضية ملعب مباراة فريقه ضد الفيصلي على نقّالة إثر ارتطامه بقوة بلاعب الفيصلي.

وحدثت الإصابة عند الدقيقة 20 بعد تلاحم هوائي بين اللاعبين، وأظهرت عدسات التلفزيون نقل اللاعب على محفة إلى سيارة الإسعاف تمهيدًا لنقله إلى المستشفى.

وحلَّ ياسر المسيليم بدلًا من العويس، بعدما خرج الأخير عبر سيارة الإسعاف بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.

وتقام مباراة الأهلي والفيصلي، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

إصابة العويس الذي نُقل على أثرها للمستشفى .. الف سلامه عليه يارب pic.twitter.com/tWZ48JQwVv — حسون البقعاوي (@XB_70) November 23, 2019

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي فريق الفيصلي خلفه مباشرة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.

وعاد الراقي بشكل قوي بعد سقوطة أمام الحزم في الجولة الثامنة من كأس الأمير محمد بن سلمان ليتغلب على الاتحاد في الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف ويرتفع رصيدهم للنقطة 17 محتلًا بهم المركز الثالث في الدوري السعودي، واستطاع أيضًا الأهلي أن ينتصر بنتيجة (4-1) على الجندل في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الجانب الآخر يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة أيضًا، ويُقدم الفريق مستوى رائعًا هذا الموسم على الرغم من خسارته أمام النصر في الجولة السابقة بهدفين دون ردٍ، إلا أنهم يقدمون أداءً تجب الإشادة به، كما استطاعوا أيضًا أن يتخطوا دور الـ64 بعد انتصارهم بثلاثية نظيفة على نادي وج الناشط في دوري الدرجة الثانية.