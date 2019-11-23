كريم الأحمدي لاعب نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

نفى المغربي كريم الأحمدي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، التقارير التي تحدثت عن رغبته في ترك الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرياض“، أنه مرتبط بعقد مع الاتحاد وأن تركيزه حاليًا منصب في تطبيق البرنامج الإعدادي وتطبيق تعليمات الجهاز الفني؛ سعيًا للعودة إلى المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية لتعويض الفريق من النقاط التي أُهدرت في العديد من المباريات السابقة.

يذكر أن كريم الأحمدي كان قد انضم إلى فريق اتحاد جدة صيف 2018، بموجب عقد يمتد لموسمين ينتهي يونيو المقبل.

من جهة أخرى، لم تعلق إدارة الاتحاد على الأنباء التي أشارت لتهديد الفيفا للنادي بتوقيع عقوبات قاسية؛ بسبب المماطلة في دفع مستحقات نادي غالاطة سراي التركي في صفقة شراء اللاعب غاري رودريغيز.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الاتحاد الدولي فيفا قد أرسل تهديدًا صارمًا بتوقيع عقوبة قاسية على نادي الاتحاد؛ بسبب مماطلة النادي في دفع مستحقات غالاطة سراي بشأن محترفه السابق رودريغيز.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”المدينة“، في سلسلة من التغريدات، فإن الاتحاد مطالب بسداد 5 ملايين دولار للنادي التركي في صفقة لاعب الرأس الأخضر رودريغيز.

وأكملت الصحيفة السعودية القريبة من إدارة نادي الاتحاد بأن العقوبة المنتظرة على نادي الاتحاد ستكون المنع من التسجيل من فترتين إلى 4 فترات.

ويحل فريق الاتحاد ضيفًا على الاتفاق، مساء الأحد، عند تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مكة، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط.