كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الدوري السعودي

يدخل النادي الأهلي اختبارًا جديدًا في الدوري السعودي أمام ضيفه الفيصلي، مساء اليوم السبت، في مواجهة قوية وصعبة على الفريقين.

ويقدم الفيصلي مستويات طيبة هذا الموسم واقتحم صراع المربع الذهبي بالدوري السعودي، وهو ما يزيد صعوبة لقائه ضد الأهلي الباحث عن الصحوة مع المدرب الجديد السويسري كريستيان جروس.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد الفيصلي في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

⚽ #الأهلي ???? الفيصلي

???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

???? ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

???? السبت 23 نوفمبر

???? 7:40 م بتوقيت مكة المكرمة#الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/xvE3UVo6UQ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 22, 2019

ترتيب الفريقين

يبقى موقف الفريقين في جدول الدوري متشابهًا بنسبة كبيرة، فالأهلي والفيصلي حصدا 17 نقطة من خلال 5 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، ويحتل الأهلي المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفيصلي الرابع.

وسجل الأهلي 15 هدفًا مقابل 11 هدفًا للفيصلي، واستقبل الأهلي 8 أهداف مقابل 7 أهداف استقبلها الفيصلي.

وفاز الأهلي في آخر لقاءين ضد الفيصلي، كما أن الفيصلي لم يعرف طعم الفوز بالدوري على الأهلي على مدار 16 مواجهة متتالية منذ التغلب يوم 30 أكتوبر 2010 بنتيجة 3-2.

صحوة الأهلي

يبحث الأهلي عن استكمال صحوته مع المدرب السويسري كريستيان جروس الذي قاد الفريق بعد فاصل من عدم الاستقرار الفني، ورحيل المدرب الكرواتي برانكو ثم المدرب المؤقت صالح المحمدي.

وقاد جروس الأهلي لتصحيح أموره سريعًا رغم الخسارة أمام الحزم، ففاز في الديربي على الاتحاد ثم هزم الجندل في الكأس وخاض ودية ضد الفيحاء وحقق الفوز خلال فترة التوقف.

ويعاني الأهلي من غياب اللاعب البرازيلي لوكاس ليما لوفاة والدته وخالد البركة للإصابة، بينما تعافى عبدالفتاح عسيري من الإصابة، ويعتمد جروس على طريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد العويس وأمامه رباعي الدفاع سعيد المولد ومحمد عبده وعبدالباسط هندي وعبدالله حسون.

ويقود خط الوسط جوزيف دي سوزا وألفيس ساريتش وأمامهما دجانيني تافاريس ويوسف البلايلي وعبدالفتاح عسيري أو سلمان المؤشر، بينما يقود خط الهجوم عمر السومة.

طموح الفيصلي

يملك الفيصلي طموحًا كبيرًا لتحقيق الفوز وتعزيز تقدمه في صراع المقدمة، خاصة أن الفريق قدم عروضًا طيبة مع مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي قاد الفريق لحصد 17 نقطة.

وتبدو صفوف الفيصلي مكتملة قبل مواجهته ضد الأهلي، ويعتمد الفريق على تشكيلته المعتادة التي تضم الحارس مصطفى ملائكة وأمامه رباعي الدفاع رافاييل سيلفا وإيجور روسي وخالد الغامدي ومحمد قاسم.

ويقود خط الوسط خاليم هايلاند وخالد كعبي ويوسف الجبلي ورولي بونيفاسيا ولويس جوستافو، وفي الهجوم ويليام ألفيس الذي يعتمد على سرعاته لفتح المجال أمام رولي وجوستافو لشن المرتدات.

وقال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك المصري السابق ومساعد جروس في القلعة البيضاء لـ“إرم نيوز“، إنه يتابع الدوري السعودي بشكل جيد وسعيد بالبداية التي حققها جروس بالفوز في لقاء مهم بقيمة ديربي جدة.

وأوضح أن جروس مدرب يحتاج لوقت كافٍ لبناء الفريق في فترة الإعداد، ولكنه بعد ذلك يستطيع تكوين فريق صاحب شخصية قوية مؤكدًا أن الأهلي مع جروس هذا الموسم عليه أن يلعب لتكوين فريق قوي وتصحيح أموره، كما أن جروس لديه خبرة في التعامل مع الدوري السعودي خاصة مع لاعبي الأهلي.

وأضاف: ”جروس صنع مستويات طيبة مع بعض لاعبي الأهلي الحاليين مثل عمر السومة، كما أن الفريق لديه عناصر هجومية قوية مثل البلايلي أحد أفضل لاعبي أفريقيا وأيضًا دجانيني تافاريس“.