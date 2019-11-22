نادي الشباب يسقط أمام الفيحاء مع استئناف الدوري السعودي (فيديو)

استأنف الشباب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالخسارة على أرضه 1-صفر أمام الفيحاء، اليوم الجمعة.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي للشباب والثالثة في عشر مباريات، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس بينما رفع الفيحاء رصيده إلى 13 نقطة في المركز 11 بعدما حقق انتصاره الثالث في المسابقة.

وسجل الغاني صمويل أوسو هدف الفيحاء بعد مرور ساعة من البداية من وضع انفراد بمرمى التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وتقدم الرائد للمركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد فوزه 3-2 على مستضيفه الحزم الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة أيضًا، لكن في المركز الثامن.

وفي افتتاح المرحلة العاشرة فاز أبها، الوافد الجديد، 3-1 على ضيفه الفتح بطل نسخة 2013، ليحقق انتصاره الرابع ويحتل المركز التاسع مقابل خمس نقاط للفتح في المركز قبل الأخير.

وتوقفت المسابقة نحو أسبوعين؛ بسبب مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.