نانت الفرنسي يشكو النادي الأهلي السعودي للفيفا بسبب لوكاس ليما

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نانت الفرنسي تقدمت بالفعل بشكوى رسمية للاتحاد الدولي فيفا ضد النادي الأهلي السعودي.

وتأتي تلك الشكوى بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ بسبب مستحقات النادي من وراء بيع محترفه لوكاس ليما للنادي السعودي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن للنادي الفرنسي ما قيمته 3 ملايين يورو هي قيمة إحدى الدفعات المستحقة على النادي السعودي والتي لم يتم إرسالها.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في حسم صفقة اللاعب البرازيلي لوكاس ليما قبيل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن النادي الأهلي السعودي أعلن يوم 30 أغسطس الماضي تعاقده مع البرازيلي لوكاس دي ليما من نانت الفرنسي.

وقال النادي في بيان رسمي آنذاك: ”أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد بن بكر الصائغ إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس دي ليما (27 عامًا) من نانت الفرنسي.

ويمتد التعاقد ثلاثة أعوام بداية من الموسم الحالي مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وجاء التعاقد مع دي ليما بعد 24 ساعة من التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي من الترجي التونسي بطل أفريقيا.

وانضم دي ليما إلى بلايلي والبوسنيين إلفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش والصربي دانييل أليكسيتش ضمن صفقات الأهلي للموسم الجديد.