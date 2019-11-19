الإعلامي فواز الشريف يغادر استوديو برنامج ”الديوانية“ على الهواء بعد جدال حاد مع طارق الحماد (فيديو)

شهد برنامج ”الديوانية“ عبر قناة ”الرياضية السعودية“ جدالًا حادًا بين الإعلامي فواز الشريف ومقدم البرنامج طارق الحماد، اضطر على إثره الأول لمغادرة استوديو البرنامج على الهواء.

وكان يتحدث الشريف قائلًا: ”الدارسين أن يعيشوا كرة القدم خرجت من الحارة من ملعب ترابي من أزقة الفقراء والبسطاء وغذا لم تفكر بتفكيرهم وتعيش معهم عفوا تطورت الكرة، لو كان عبدالرحمن حميدي زميلنا متواجدا كان منحني وقتا أطول ولكن طارق لا يعطيني إلا قليلا ويذهب لمكان آخر“، ليقاطعه مقدم البرنامج، قائلا: ”أطلب من الشباب وإعداد البرنامج بعدم استدعاء الشريف للبرنامج مرة أخرى خلال تواجدي“.

ورد عليه الشريف، حيث طالب إعداد البرنامج بعدم استدعائه مع الإعلامي طارق الحماد حيث وصفه بـ“المتواضع“.

انتشر مقطع لفواز الشريف وطارق الحمادي ،بصراحة لازم الواحد يتأكد من الكلام قبل مايغرد واستغرب من اسماء كبيرة غردت بالمقطع تتهم المقدم بشيء ماحصل !

بعيدا عن الميول كلمة حق ونبي نقولها ???? pic.twitter.com/x9xVdLTotW — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) November 19, 2019

وعقب ذلك غادر فواز الشريف استديو البرنامج على الهواء في حين تجاهله الحماد تماماً أثناء خروجه.

???? فواز الشريف يغادر برنامج الديوانية بعد جدال مع مقدم البرنامج بسبب مقاطعة حديث فواز عن نادي الهلال. pic.twitter.com/jXVWBMxINy — أرقام (@ArqamSL) November 19, 2019

الدوري السعودي

وكان نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي اليوم الثلاثاء، قد كشف أن موعد نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لن يتغير، رغم الجدولة الجديدة.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل الجولتين 11 و12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب مشاركة الأخضر السعودي في كأس الخليج 24، وخوض كأس خادم الحرمين، في تلك الفترة.

وقال البكر، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: ”تمت إعادة جدولة مباريات الجولتين 11 و12 من الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين“.

وأضاف: ”قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ستكون موجهة بحسب المستويات، سواء بمشاركة الدوليين أم لا“.

وأردف: ”لمسنا في الاجتماع تعاونًا من جميع الأندية، خاصة أثناء مشاركة المنتخب في خليجي 24، وخرجنا باتفاق تام.. والرابطة شريك أساسي في إعادة جدولة الجولات، من 11 إلى 15 في الدوري السعودي للمحترفين“.

وتابع: ”نهاية الدوري هذا الموسم لن تتغير، ستكون في 6 شوال الموافق 6 مايو، حتى بعد الجدولة الجديدة، وضغط المشاركات أمر طبيعي للأندية التي ستشارك في البطولة الآسيوية“.

وأتم: ”تمت جدولة مباريات فريقي الشباب والاتحاد، لكي تُلعب في وسط الأسبوع، بسبب المشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.. الأندية كلها متفهمة ومتعاونة وداعمة للمنتخب السعودي“.

وشهد الاجتماع الاتفاق مع رابطة الدوري السعودي وممثلي الأندية على: 1. إقامة الجولة العاشرة من الدوري السعودي في موعدها مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة 18:20 مع تأجيل الجولتين 11 و12، أثناء مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي“.

2. إقامة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال كأس الخليج العربي في الفترة بين 4-7 ديسمبر، ودور الـ8 خلال شهر يناير 2020.

3. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 15 ديسمبر المقبل“.

4. ستقوم لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي بإعادة جدولة الجولات 11-15 من الدوري السعودي“.

وتنطلق بطولة كأس الخليج في 26 من الشهر الحالي، ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة الكويت يوم 27 نوفمبر، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 8 ديسمبر.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية مع الكويت، أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس الخليج، إلى جانب منتخبي البحرين وعمان، علمًا أن الأخضر السعودي حقق لقب البطولة 3 مرات، آخرها العام 2003.